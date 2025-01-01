Arts
Новости
21 ноя 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме DOWN

2 сен 2025 : 		 Новый альбом DOWN может выйти летом

12 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN

5 авг 2025 : 		 DOWN где-то в середине процесса

14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»
KIRK WINDSTEIN о новом альбоме DOWN



KIRK WINDSTEIN .sk недавним гостем программы "The Jasta Show", в рамках которой рассказал о том, как идут дела с новым альбомом DOWN:

«Мы с Pepper'ом вроде как договорились закончить все гитары в ноябре. Он вернется домой только 27 октября или что-то в этом роде, и мы [из CROWBAR] выступаем в круизе [Headbangers], но мы дома. Мы будем дома 5 ноября, так что я практически готов. Дайте мне два-три дня, и мы начнем играть на гитаре.

Phil записывает вокал в [своей] домашней студии, и именно там были записаны барабаны и бас-гитара. Все ритм-гитары мы записали у Duane's [Simoneaux]. И Eddie's [Mapp, звукорежиссер BLACK LABEL SOCIETY] отправляется с ZAKK SABBATH в тур, который будет достаточно долгим. Так что он пробудет с ними практически до самого Рождества, а мы с Pepper'ом, пожалуй, могли бы просто сделать все у Duane и записать соло, сочные моменты и все такое прочее там. Но я думаю, что у Phil'a есть нужные файлы для пары песен. Так что, насколько мне известно, к выходным или на следующей неделе он, возможно, уже закончит обе. Мы разговаривали на фестивале Louder Than Life в сентябре, и он, такой, говорит: "Думаю, мне стоит просто...", Потому что у него уже все написано и распланировано. Барабаны и бас-гитара готовы, ритм-гитары готовы. И он говорит: "Думаю, мне стоит просто закончить, пока мои связки в порядке", потому что тур PANTERA/AMON AMARTH был долгим. У них был перерыв и все такое, но он был долгим. И я ответил: "Да, чувак, просто делай это, пока у тебя все хорошо". Я имею в виду, он может делать это по своему собственному графику, в своем собственном темпе. Все, что ему нужно сделать, это сказать: "Да, я хочу спеть сегодня". Или "Да, я не в настроении". Хорошо, я могу прийти завтра", или что-то в этом роде. Но это 10 треков, и у него есть отличные идеи для каждого из них. Это реально будет потрясающий альбом!»

Что касается его ожиданий от следующего альбома DOWN, Kirk сказал:

«Либо он будет действительно грандиозным, либо просто провалится. Но если вы фанат DOWN, я не понимаю, как он может вам не понравиться!»




