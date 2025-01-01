×
Cheap Trick
США
Hard Rock
Power Pop
http://www.cheaptrick.com
Myspace:
http://www.myspace.com/cheaptrick
Facebook:
https://facebook.com/cheaptrick
21 ноя 2025
:
CHEAP TRICK о выступлении в Токио
12 ноя 2025
:
Новое видео CHEAP TRICK
12 окт 2025
:
Новая песня CHEAP TRICK
27 сен 2025
:
Сольная тема от сына вокалиста CHEAP TRICK
24 авг 2025
:
Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью
23 авг 2025
:
Сольная тема от сына вокалиста CHEAP TRICK
29 мар 2025
:
DAVID ELLEFSON вместе с CHIP Z'NUFF исполняют CHEAP TRICK
11 фев 2025
:
Виниловый бокс-сет CHEAP TRICK выйдет весной
30 июл 2023
:
Гитарист CHEAP TRICK: «Мы подкладки ни-ни, а вот KISS...»
29 мар 2022
:
Вокалист STONE TEMPLE PILOTS присоединился на сцене к CHEAP TRICK
11 янв 2022
:
CHEAP TRICK выступили на игре
3 июл 2021
:
Вокалист CHEAP TRICK не согласен в вокалистом KISS
26 июн 2021
:
Вокалист CHEAP TRICK: «Будем творить до последнего!»
3 июн 2021
:
Басист CHEAP TRICK — о состоянии здоровья
23 апр 2021
:
CHEAP TRICK в "The Late Show With Stephen Colbert"
13 апр 2021
:
Басист CHEAP TRICK поправляется после операции
17 мар 2021
:
Гитарист CHEAP TRICK: «Это я первый накормил Бона Скотта мексиканской едой»
13 мар 2021
:
Новая песня CHEAP TRICK
4 мар 2021
:
Вокалист CHEAP TRICK: «Мы никогда не пытались быть теми, кем не являемся»
29 янв 2021
:
Новая песня CHEAP TRICK
4 ноя 2020
:
CHEAP TRICK на BMG
26 май 2020
:
CHEAP TRICK завершили работу над альбомом
30 сен 2019
:
CHRIS CAFFERY выступил с CHEAP TRICK
31 авг 2018
:
CHEAP TRICK завершают работу над альбомом
20 май 2018
:
Новая песня CHEAP TRICK
23 сен 2017
:
Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью
4 сен 2017
:
Гитарист ANTHRAX присоединился на сцене к CHEAP TRICK
1 сен 2017
:
Вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к CHEAP TRICK
6 окт 2016
:
SCOTT IAN выступил с CHEAP TRICK
11 июн 2016
:
Новая песня от оригинального ударника CHEAP TRICK
24 май 2016
:
Кавер-версия THE WHO от оригинального ударника CHEAP TRICK
11 май 2016
:
Вокалист CHEAP TRICK был бы не против спеть с AC/DC
14 апр 2016
:
CHEAP TRICK на SiriusXM
9 апр 2016
:
Оригинальный барабанщик CHEAP TRICK выпустит сольный альбом
21 дек 2015
:
CHEAP TRICK о вводе в Зал славы рок-н-Ролла
4 сен 2015
:
Новый альбом CHEAP TRICK выйдет в 2016
17 янв 2014
:
Концертное видео CHEAP TRICK
8 апр 2013
:
Концерт CHEAP TRICK в прямом эфире!
16 сен 2011
:
DVD/CD CHEAP TRICK в сентябре
11 июн 2010
:
Новый релиз CHEAP TRICK в июле
сегодня
CHEAP TRICK о выступлении в Токио
CHEAP TRICK опубликовали ролик, рассказывающий о том, как для группы прошло выступления в знаменитом японском зале Budokan первого октября, где коллектив впервые выступил в далеком 1978 году.
