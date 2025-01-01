Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 48
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*SLIPKNOT продались за 120 12
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Новости
21 ноя 2025 : 		 SOIL обещают новую музыку

18 июл 2025 : 		 SOIL собрались в студию осенью

1 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SOiL

13 авг 2024 : 		 SOIL хотят, но пока не могут

2 июл 2023 : 		 SOIL перезаписали лучшее

24 мар 2023 : 		 Басист SOIL — о том, как делить вокалиста с DROWNING POOL

12 окт 2022 : 		 Кавер-версия WHITE ZOMBIE от SOIL

27 июл 2022 : 		 Кавер-версия хита HALSEY от SOIL

15 мар 2022 : 		 У SOIL есть два альбома

3 янв 2021 : 		 SOIL работают над новым материалом

12 май 2020 : 		 Видео с выступления SOiL

1 ноя 2019 : 		 Новое видео SOIL

1 мар 2018 : 		 SOIL думают о студии

30 авг 2017 : 		 Новое видео SOIL

24 авг 2017 : 		 Новый сингл SOIL

21 июл 2017 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SOIL

12 июл 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

1 апр 2017 : 		 Новый альбом SOIL выйдет осенью

23 ноя 2016 : 		 Вокалист SOIL рад победе Трампа

20 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SOiL

13 апр 2015 : 		 Туровый автобус SOIL попал в аварию

8 ноя 2014 : 		 Вокалист SOIL перенес сердечный приступ

29 май 2014 : 		 В автобусе с SOIL

24 янв 2014 : 		 Новое видео SOIL

14 авг 2013 : 		 Новая песня SOIL

10 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOIL
SOIL обещают новую музыку



SOIL осенью 2026 года поедут в тур по Великобритании вместе с FINGER ELEVEN и ADEMA. По этому случаю басист коллектива, Tim King, сказал:

«Мы так рады, что обе группы участвуют в этом проекте вместе с нами. FINGER ELEVEN и SOIL давно знакомы, но мы никогда по-настоящему не гастролировали вместе. А с ADEMA мы дружим с 2001 года. На самом деле, наш первый тур по Великобритании в 2002 году состоялся с ADEMA. Здорово видеть, что мы все еще вместе и можем снова объединиться, чтобы вместе преодолеть все трудности!

«FINGER ELEVEN с нетерпением ждали возвращения в Великобританию», — сказал вокалист FINGER ELEVEN Scott Anderson. «Мы благодарны за возможность на этот раз отправиться в турне с SOIL. Нам не терпится воссоединиться со старыми друзьями и оторваться по полной!»

SOIL при этом обещают мощную программу, включающую как любимые фанатами хиты, так и редкие композицию, плюс обязательно прозвучит какой-то новый материал!




просмотров: 52

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
