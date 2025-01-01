сегодня



SOIL обещают новую музыку



SOIL осенью 2026 года поедут в тур по Великобритании вместе с FINGER ELEVEN и ADEMA. По этому случаю басист коллектива, Tim King, сказал:



«Мы так рады, что обе группы участвуют в этом проекте вместе с нами. FINGER ELEVEN и SOIL давно знакомы, но мы никогда по-настоящему не гастролировали вместе. А с ADEMA мы дружим с 2001 года. На самом деле, наш первый тур по Великобритании в 2002 году состоялся с ADEMA. Здорово видеть, что мы все еще вместе и можем снова объединиться, чтобы вместе преодолеть все трудности!



«FINGER ELEVEN с нетерпением ждали возвращения в Великобританию», — сказал вокалист FINGER ELEVEN Scott Anderson. «Мы благодарны за возможность на этот раз отправиться в турне с SOIL. Нам не терпится воссоединиться со старыми друзьями и оторваться по полной!»



SOIL при этом обещают мощную программу, включающую как любимые фанатами хиты, так и редкие композицию, плюс обязательно прозвучит какой-то новый материал!







