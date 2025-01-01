Arts
Новости
21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»

6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?

2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте

19 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам

16 окт 2025 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

13 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере
Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось пятого ноября в Adelaide, Australia, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Leper Messiah
King Nothing
Fade to Black
Fuel
Kirk and Rob Doodle (INXS's "Need You Tonight" and The Angels "Am I Ever Gonna See Your Face Again”)
The Day That Never Comes
Moth Into Flame
Sad but True
Nothing Else Matters
Seek & Destroy
Lux Æterna
Master of Puppets
One
Enter Sandman






просмотров: 81

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом