Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 48
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 12
*SLIPKNOT продались за 120 12
*

Blood Red Throne

*



21 ноя 2025 : 		 Новая песня BLOOD RED THRONE

9 окт 2025 : 		 Новая песня BLOOD RED THRONE

22 июл 2024 : 		 Новое видео BLOOD RED THRONE

26 янв 2024 : 		 Новый альбом BLOOD RED THRONE доступен для прослушивания

11 янв 2024 : 		 Новая песня BLOOD RED THRONE

26 ноя 2023 : 		 Новая песня BLOOD RED THRONE

21 дек 2022 : 		 BLOOD RED THRONE нашли лейбл

11 окт 2021 : 		 Новое видео BLOOD RED THRONE

30 сен 2021 : 		 Обучающее видео от BLOOD RED THRONE

5 сен 2021 : 		 Видео с текстом от BLOOD RED THRONE

20 авг 2021 : 		 Обучающее видео от BLOOD RED THRONE

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от BLOOD RED THRONE

24 июл 2021 : 		 Обучающее видео от BLOOD RED THRONE

10 июл 2021 : 		 Видео с текстом от BLOOD RED THRONE

16 май 2021 : 		 BLOOD RED THRONE на Nuclear Blast

23 мар 2021 : 		 Гитарист BLOOD RED THRONE исполняет Джонни Кэша

27 июн 2020 : 		 Новое видео BLOOD RED THRONE

27 авг 2019 : 		 Новое видео BLOOD RED THRONE

10 авг 2019 : 		 Видео с текстом от BLOOD RED THRONE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом BLOOD RED THRONE выйдет осенью

21 янв 2019 : 		 Новый альбом BLOOD RED THRONE выйдет весной

25 ноя 2018 : 		 Новое видео BLOOD RED THRONE

20 май 2016 : 		 Видео с текстом от BLOOD RED THRONE

28 янв 2016 : 		 Видео с текстом от BLOOD RED THRONE

2 авг 2015 : 		 Новое видео BLOOD RED THRONE

18 сен 2014 : 		 BLOOD RED THRONE на Candlelight Records
Новая песня BLOOD RED THRONE



VERMICULAR HERITAGE, новая песня BLOOD RED THRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Siltskin" , релиз которого намечен на пятое декабря.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

