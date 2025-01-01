Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 69
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
22 ноя 2025 : 		 ROBERT PLANT And SAVING GRACE в Tiny Desk

8 окт 2025 : 		 ROBERT PLANT And SAVING GRACE в "Later... With Jools Holland"

30 сен 2025 : 		 Новое видео ROBERT PLANT

4 сен 2025 : 		 Новое видео ROBERT PLANT

15 авг 2025 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 июл 2025 : 		 Новое видео ROBERT PLANT

15 май 2025 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT и SAVING GRACE

7 янв 2025 : 		 Сколько получает ROBERT PLANT?

6 июн 2024 : 		 ROBERT PLANT считает большим достижением исполнение переработанных песен LED ZEPPELIN

26 май 2024 : 		 ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»

29 апр 2024 : 		 ROBERT PLANT переосмыслит трек LED ZEPPELIN?

16 фев 2024 : 		 ROBERT PLANT считает, что больше не будет петь "Stairway To Heaven"

26 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков

23 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT впервые за 16 лет спел "Stairway To Heaven"

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

13 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

6 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

25 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон

21 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BRENDA BURNS от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

19 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube

5 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

8 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

14 авг 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 июл 2021 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE
ROBERT PLANT And SAVING GRACE в Tiny Desk



ROBERT PLANT и SAVING GRACE отыграли пять песен для популярной концертной серии National Public Radio's (NPR) "Tiny Desk":

01. Gospel Plough (Moby Grape Cover)
02. Higher Rock (Martha Scanlan Cover)
03. Everybody's Song (LOW Cover)
04. It's a Beautiful Day Today (Moby Grape Cover)
05. Gallows Pole (Huddie "Lead Belly" Ledbetter Cover)




 ||| =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
