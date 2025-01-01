Arts
LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 70
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 19
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Новости
*

Bill Ward

*



24 ноя 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Проект BILL WARD с членами TYPE O NEGATIVE обязательно выйдет»

30 июн 2025 : 		 BILL WARD готовит два альбома

21 дек 2024 : 		 BILL WARD поддержал NICKO MCBRAIN

31 окт 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

25 июл 2024 : 		 BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH

26 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

3 фев 2024 : 		 BILL WARD представил новый стих

4 янв 2024 : 		 BILL WARD поделился новостями из студии

21 ноя 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

29 окт 2023 : 		 BILL WARD представил новый стих

11 май 2022 : 		 BILL WARD поблагодарил за поздравления с днём рождения

30 мар 2022 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA — о BILL'е WARD'е

15 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о BILL'е WARD'е

17 янв 2022 : 		 BILL WARD больше не держит зла

28 окт 2021 : 		 BILL WARD представил новые стихи

27 авг 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 июл 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

17 июн 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

19 май 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

14 апр 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

16 мар 2021 : 		 BILL WARD пишет автобиографию

19 фев 2021 : 		 BILL WARD представил первое полотно за пять лет

24 янв 2021 : 		 BILL WARD представил новый стих

6 янв 2021 : 		 BILL WARD представит произведение в январе

4 дек 2020 : 		 BILL WARD представил новый стих
JOHNNY KELLY: «Проект BILL WARD с членами TYPE O NEGATIVE обязательно выйдет»



JOHNNY KELLY в недавнем интервью рассказал о том, как дела с проектом песен, записанных членами TYPE O NEGATIVE и BILL WARD:

«С точки зрения дня сегодняшнего, это было лет восемь назад или около того. Суть в том, что в то время, когда Питер [Стил, фронтмен TYPE O NEGATIVE] скончался, Bill написал песню в его честь. И он хотел, чтобы остальные из нас сыграли на этой теме — Kenny [Hickey, гитарист TYPE O NEGATIVE], Josh [Silver, клавишник TYPE O NEGATIVE] и я. Итак, мы с Kenny отправились в Калифорнию. Мы записали для него партии барабанов и гитар. Насколько помню, Kenny там немного подпевает».

Cсылаясь на вокалиста Jason "Dewey" Bragg, который играл с Kelly в KILL DEVIL HILL и с Ward'ом в DAY OF ERRORS), Johhny продолжил:

«Я полагаю, что Dewey, возможно, будет петь в [этой песне], потому что благодаря нашей с Bill'ом дружбе Dewey тоже подружился с Bill'ом, а затем тот пригласил его спеть достаточно много песен. Bill постоянно работает над музыкой, поэтому он постоянно пишет, записывается и все такое. И он пригласил Dewey. Так мы записали эту песню. Josh записал партию клавишных в ней и все такое. Он не ездил в Калифорнию, он сделал это в Нью-Йорке. И на этом все. Мы записали песню, и долгое время я не представлял, что в итоге будет с ней дальше. Но в последний раз, когда я разговаривал с Bill'ом, он говорил о завершении работы над песней.… Это было в этом году. Это было после "Back To The Beginning" [концерта в начале июля]. Он сказал, что собирается начать работать над этим и довести дело до конца».

На вопрос, тяжелая ли песня в музыкальном плане, Johnny ответил:

«Да, она тяжелая и меланхоличная. Я пытаюсь вспомнить ее. Это было восемь лет назад [смеется] Когда это происходило, я был просто как… Bill Ward был моим кумиром в детстве, так что мы с ним вроде как подружились… И вот теперь я записываюсь с ним в одной комнате. И я был просто в восторге от всего этого. Вот я сижу за пультом, а Bill стоит передо мной, как маэстро, указывает, говорит мне, куда идти и что [играть]. Я просто делаю глубокий вдох».

После того, как интервьюер отметил, что хотел бы услышать эту песню, Kelly сказал:

«Я тоже хочу ее услышать. И это круто в том смысле, что три оставшихся в живых участника TYPE O играют музыку вместе, что само по себе для меня круто. И, в довершение всего, ты работаешь с людьми из BLACK SABBATH — например, с O.G. BLACK SABBATH. Так что в этом смысле это довольно круто. Но, да, надеюсь, она скоро выйдет. Думаю, мы все об этом узнаем!»




