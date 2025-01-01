сегодня



JOHNNY KELLY: «Проект BILL WARD с членами TYPE O NEGATIVE обязательно выйдет»



JOHNNY KELLY в недавнем интервью рассказал о том, как дела с проектом песен, записанных членами TYPE O NEGATIVE и BILL WARD:



«С точки зрения дня сегодняшнего, это было лет восемь назад или около того. Суть в том, что в то время, когда Питер [Стил, фронтмен TYPE O NEGATIVE] скончался, Bill написал песню в его честь. И он хотел, чтобы остальные из нас сыграли на этой теме — Kenny [Hickey, гитарист TYPE O NEGATIVE], Josh [Silver, клавишник TYPE O NEGATIVE] и я. Итак, мы с Kenny отправились в Калифорнию. Мы записали для него партии барабанов и гитар. Насколько помню, Kenny там немного подпевает».



Cсылаясь на вокалиста Jason "Dewey" Bragg, который играл с Kelly в KILL DEVIL HILL и с Ward'ом в DAY OF ERRORS), Johhny продолжил:



«Я полагаю, что Dewey, возможно, будет петь в [этой песне], потому что благодаря нашей с Bill'ом дружбе Dewey тоже подружился с Bill'ом, а затем тот пригласил его спеть достаточно много песен. Bill постоянно работает над музыкой, поэтому он постоянно пишет, записывается и все такое. И он пригласил Dewey. Так мы записали эту песню. Josh записал партию клавишных в ней и все такое. Он не ездил в Калифорнию, он сделал это в Нью-Йорке. И на этом все. Мы записали песню, и долгое время я не представлял, что в итоге будет с ней дальше. Но в последний раз, когда я разговаривал с Bill'ом, он говорил о завершении работы над песней.… Это было в этом году. Это было после "Back To The Beginning" [концерта в начале июля]. Он сказал, что собирается начать работать над этим и довести дело до конца».



На вопрос, тяжелая ли песня в музыкальном плане, Johnny ответил:



«Да, она тяжелая и меланхоличная. Я пытаюсь вспомнить ее. Это было восемь лет назад [смеется] Когда это происходило, я был просто как… Bill Ward был моим кумиром в детстве, так что мы с ним вроде как подружились… И вот теперь я записываюсь с ним в одной комнате. И я был просто в восторге от всего этого. Вот я сижу за пультом, а Bill стоит передо мной, как маэстро, указывает, говорит мне, куда идти и что [играть]. Я просто делаю глубокий вдох».



После того, как интервьюер отметил, что хотел бы услышать эту песню, Kelly сказал:



«Я тоже хочу ее услышать. И это круто в том смысле, что три оставшихся в живых участника TYPE O играют музыку вместе, что само по себе для меня круто. И, в довершение всего, ты работаешь с людьми из BLACK SABBATH — например, с O.G. BLACK SABBATH. Так что в этом смысле это довольно круто. Но, да, надеюсь, она скоро выйдет. Думаю, мы все об этом узнаем!»







