FIREWIND опять меняют вокалиста



Gus G. в рамках стрима 20 ноября сообщил об очередных переменах в составе FIREWIND:



«Произошло много событий. Может показаться, что этот год был спокойным для FIREWIND, но он вовсе не был таковым. Это был насыщенный событиями год, и мы готовимся ко многому в 26-м году.



Завтра мы выпустим большой пресс-релиз… Но прежде всего мы хотим поделиться важной новостью о том, что Herbie уходит из группы. Не знаю, станет ли это шоком для кого-то из вас. Но, может быть, если вы следите за FIREWIND, это не должно вас так сильно шокировать, потому что, как вы знаете, некоторые певцы приходили и уходили.



Но, да, мы просто хотим пожелать Herbie Langhans всего наилучшего за то время, что он был в этой группе, за ту музыку, которую мы создавали вместе. И мы хотели настроиться на вас и сообщить вам об этом первыми. Herbie был очень занят в AVANTASIA, и у нас был плотный график, мы постоянно сталкивались и приходилось принимать решения. Но шоу должно продолжаться. Он отличный парень. Он отличный певец. Он многое предложил этой группе, но шоу должно продолжаться. И у нас много чего запланировано на следующий год. У нас запланировано несколько действительно хороших фестивалей. Мы работаем над новым альбомом. Мы работаем над новыми турами 26-го и 27-го годов, и в то же время мы хотим объявить о новом вокалисте».



Что касается возвращения Basse в FIREWIND, Gus сказал:



«Если вы, ребята, здесь новички, мы можем рассказать кое-что о Henning. Henning давно был с нами, с 2007 года. Он участвовал в мировом турне "Allegiance". Он помог нам завершить тур. Затем, в 2016 году, он присоединился к группе окончательно. Мы вместе записали альбом под названием "Immortals", который является одним из самых сильных альбомов FIREWIND в нашей карьере. Мы провели вместе немало туров, а затем, в 2019 году, наши пути разошлись по разным причинам, но мы всегда оставались друзьями. И мы подумали, что сейчас самое подходящее время позвонить Henning'y и узнать, что он делает, и будет ли ему интересно поработать с нами снова. И, к счастью, так оно и было».



Henning, который также присутствовал во время прямой трансляции, с энтузиазмом рассказал о своем возвращении в FIREWIND:



«Я вернулся и рад этому. У нас отличная атмосфера в группе. Мы так давно знаем друг друга, и я очень счастлив».



На вопрос, будет ли он в будущем участвовать в каких-либо других проектах, помимо FIREWIND, он ответил:



«Ну, помимо гастролей, я еще работаю вокалистом. Я студийный вокалист. Я зарабатываю этим на жизнь, но у меня нет никаких планов участвовать в концертном проекте другой группы, потому что это приоритетное дело, и я хочу заниматься им как можно дольше… Что бы ни случилось со мной сейчас, это самое лучшее, и все эти дерьмовые годы позади, и теперь все намного лучше. Так что, да, это будущее, чувак».







