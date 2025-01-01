Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 51
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 14
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 51
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 14
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Firewind

*



21 ноя 2025 : 		 FIREWIND опять меняют вокалиста

19 авг 2025 : 		 У FIREWIND есть десять песен

22 июн 2025 : 		 FIREWIND работают над новой пластинкой

14 ноя 2024 : 		 FIREWIND переиздали второй альбом

13 сен 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

27 май 2024 : 		 FIREWIND в Японии

3 мар 2024 : 		 Вскрытие FIREWIND

1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FIREWIND опять меняют вокалиста



zoom
Gus G. в рамках стрима 20 ноября сообщил об очередных переменах в составе FIREWIND:

«Произошло много событий. Может показаться, что этот год был спокойным для FIREWIND, но он вовсе не был таковым. Это был насыщенный событиями год, и мы готовимся ко многому в 26-м году.

Завтра мы выпустим большой пресс-релиз… Но прежде всего мы хотим поделиться важной новостью о том, что Herbie уходит из группы. Не знаю, станет ли это шоком для кого-то из вас. Но, может быть, если вы следите за FIREWIND, это не должно вас так сильно шокировать, потому что, как вы знаете, некоторые певцы приходили и уходили.

Но, да, мы просто хотим пожелать Herbie Langhans всего наилучшего за то время, что он был в этой группе, за ту музыку, которую мы создавали вместе. И мы хотели настроиться на вас и сообщить вам об этом первыми. Herbie был очень занят в AVANTASIA, и у нас был плотный график, мы постоянно сталкивались и приходилось принимать решения. Но шоу должно продолжаться. Он отличный парень. Он отличный певец. Он многое предложил этой группе, но шоу должно продолжаться. И у нас много чего запланировано на следующий год. У нас запланировано несколько действительно хороших фестивалей. Мы работаем над новым альбомом. Мы работаем над новыми турами 26-го и 27-го годов, и в то же время мы хотим объявить о новом вокалисте».

Что касается возвращения Basse в FIREWIND, Gus сказал:

«Если вы, ребята, здесь новички, мы можем рассказать кое-что о Henning. Henning давно был с нами, с 2007 года. Он участвовал в мировом турне "Allegiance". Он помог нам завершить тур. Затем, в 2016 году, он присоединился к группе окончательно. Мы вместе записали альбом под названием "Immortals", который является одним из самых сильных альбомов FIREWIND в нашей карьере. Мы провели вместе немало туров, а затем, в 2019 году, наши пути разошлись по разным причинам, но мы всегда оставались друзьями. И мы подумали, что сейчас самое подходящее время позвонить Henning'y и узнать, что он делает, и будет ли ему интересно поработать с нами снова. И, к счастью, так оно и было».

Henning, который также присутствовал во время прямой трансляции, с энтузиазмом рассказал о своем возвращении в FIREWIND:

«Я вернулся и рад этому. У нас отличная атмосфера в группе. Мы так давно знаем друг друга, и я очень счастлив».

На вопрос, будет ли он в будущем участвовать в каких-либо других проектах, помимо FIREWIND, он ответил:

«Ну, помимо гастролей, я еще работаю вокалистом. Я студийный вокалист. Я зарабатываю этим на жизнь, но у меня нет никаких планов участвовать в концертном проекте другой группы, потому что это приоритетное дело, и я хочу заниматься им как можно дольше… Что бы ни случилось со мной сейчас, это самое лучшее, и все эти дерьмовые годы позади, и теперь все намного лучше. Так что, да, это будущее, чувак».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 93

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом