Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 50
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 14
*SLIPKNOT продались за 120 12
*

Clawfinger

*



21 ноя 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

14 сен 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

19 июл 2025 : 		 Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой

2 июл 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 июн 2025 : 		 CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл

24 дек 2024 : 		 Рождественское видео CLAWFINGER

16 июл 2024 : 		 Способны ли CLAWFINGER на альбом?

3 июл 2024 : 		 Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен

19 июн 2022 : 		 Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа

6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом

16 мар 2007 : 		 CLAWFINGER: вести о новом альбоме

6 дек 2006 : 		 CLAWFINGER: вести из студии

30 ноя 2006 : 		 CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома

16 сен 2006 : 		 CLAWFINGER приступают к созданию нового материала
Новое видео CLAWFINGER



Big Brother, новое видео CLAWFINGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Before We All Die", выходящего 20 февраля на Perception




просмотров: 42

