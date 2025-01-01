23 ноя 2025



GRAHAM BONNET: «BRUCE DICKINSON уже записал партии для нашего дуэта»



GRAHAM BONNET в недавнем интервью поговорил о том, как продвигается работа над новым альбомом:



«Russ Ballard написал для пластинки три трека, две в нее точно попадут и, быть может, пойдет и третья. Но третья песня, которую он прислал мне недавно, возможно, слишком сахарная. Но, эй, "Since You Been Gone" [который RAINBOW записали во время работы Graham в группе] был чертовски популярной песней. Что вы можете возразить? Я к тому, что это же была поп-песня».



На вопрос о песне для грядущего альбома GRAHAM BONNET BAND, в котором в качестве приглашенного исполнителя выступит вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson, Graham ответил:



«Да, Bruce внес свою лепту. Получилось так, что мы хотели, чтобы он спел последний куплет и последний припев, а затем дополнил их импровизациями или чем-то еще, что он захочет. Итак, у него есть последняя часть песни. Но я еще не сделал свою работу, а именно первые куплеты, и припев, и даже предварительную запись. Так что каждому из нас достанется половинка»



На вопрос, как он думает, сможет ли он снять клип на эту песню с участием Bruce, тот ответил:



«Да, вполне. Мы сделаем это. Я сейчас думаю об этом. Я думаю, что, вероятно, в конце или даже в начале Bruce мог бы спеть со мной первый куплет. Я не знаю. Но он исполнил все свои [партии], и это звучит великолепно. И поэтому я полагаю, что оставлю все как есть».



Говоря о том, как началось сотрудничество с Bruce, он сказал:



«Я знаю его — Боже! — очень давно, но я не видел его каждый день. Он не мой лучший друг или что-то в этом роде…. Он сказал кому-то — по-моему, из своей [сольной] группы — "Я никогда ни для кого этого не делаю", — и выступил в качестве [гостя] на [чьем-то] альбоме. "Но я сделаю это для Graham'a". Вот какой он настоящий друг. И я от всего сердца поблагодарил его за то, что он был таким щедрым и старался изо всех сил, чтобы сделать это с нами, потому что ему действительно нравится группа и все такое. Он всегда с нами, и в последнее время мы побывали на многих его концертах».







