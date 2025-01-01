Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 70
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 19
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
*

Firewind

*



23 ноя 2025 : 		 FIREWIND на BLKIIBLK

21 ноя 2025 : 		 FIREWIND опять меняют вокалиста

19 авг 2025 : 		 У FIREWIND есть десять песен

22 июн 2025 : 		 FIREWIND работают над новой пластинкой

14 ноя 2024 : 		 FIREWIND переиздали второй альбом

13 сен 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

27 май 2024 : 		 FIREWIND в Японии

3 мар 2024 : 		 Вскрытие FIREWIND

1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году
Показать далее
| - |

|||| 23 ноя 2025

FIREWIND на BLKIIBLK



zoom
FIREWIND сообщили о подписании контракта с лейблом BLKIIBLK.

«Мы все очень рады, так как начинаем работу над грядущим концептуальным альбомом, который станет самой масштабной и эпичной вещью, которую мы когда-либо делали. И для этого мы не могли себе представить лучшего партнера, чем новый лейбл Frontiers Records BLKIIBLK. Для нас большая честь работать на одном лейбле с такими титанами металла, как MEGADETH и BIOHAZARD, и мы с нетерпением ждем возможности представить миру новую музыку. Пожалуйста, следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей, и мы увидимся с вами на гастролях в 2026 году!»




просмотров: 92

