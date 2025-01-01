23 ноя 2025



FIREWIND на BLKIIBLK



FIREWIND сообщили о подписании контракта с лейблом BLKIIBLK.



«Мы все очень рады, так как начинаем работу над грядущим концептуальным альбомом, который станет самой масштабной и эпичной вещью, которую мы когда-либо делали. И для этого мы не могли себе представить лучшего партнера, чем новый лейбл Frontiers Records BLKIIBLK. Для нас большая честь работать на одном лейбле с такими титанами металла, как MEGADETH и BIOHAZARD, и мы с нетерпением ждем возможности представить миру новую музыку. Пожалуйста, следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей, и мы увидимся с вами на гастролях в 2026 году!»







