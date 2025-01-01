Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 70
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 19
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
*

Queensrÿche

*



23 ноя 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «У нас есть новые песни в работе»

9 ноя 2025 : 		 QUEENSRŸCHE хотят записать альбом в 2026

23 авг 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новые песни звучат убойно!»

21 июл 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

21 апр 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE хвалит вокалиста

19 апр 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас в команде здоровая атмосфера!»

13 апр 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 мар 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE о своем вкладе в группу

19 мар 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 мар 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST

17 фев 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Понятия не имею, когда будет альбом»

2 фев 2025 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

6 ноя 2024 : 		 QUEENSRŸCHE думают о студии

16 май 2024 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

12 май 2024 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о самых успешных альбомах группы

7 май 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

30 апр 2024 : 		 Почему QUEENSRŸCHE решили сыграть дебютный альбом

26 апр 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

29 мар 2024 : 		 QUEENSRŸCHE целиком исполнили дебютные EP и альбом

18 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 дек 2023 : 		 Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной

7 дек 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом

8 ноя 2023 : 		 QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют
|||| 23 ноя 2025

Гитарист QUEENSRŸCHE: «У нас есть новые песни в работе»



MICHAEL WILTON в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом QUEENSRŸCHE:

«Да, мы начали процесс сочинения. У нас есть отличная подборка песен. И мы делаем это в сжатые сроки. Все группы гастролируют, так что вы можете найти неделю, чтобы заняться записью. И продюсеры [сейчас] к этому привыкают. Давно прошли те времена, когда у группы было три месяца на запись альбома».

На вопрос, будут ли он и его коллеги по QUEENSRŸche снова работать с Chris "Zeuss" Harris, который ранее работал с группой над альбомами "Condition Hüman" 2015 года, "The Verdict" 2019 года и "Digital Noise Alliance", он ответил:

«О, да. Мы уже работаем с ним. У нас сложились прекрасные отношения, и когда он слышит мои идеи, мои риффы и все такое, он понимает, и я доверяю ему в принятии решений. И у нас просто отличные отношения с Zeuss!»




просмотров: 117

