Гитарист QUEENSRŸCHE: «У нас есть новые песни в работе»



MICHAEL WILTON в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом QUEENSRŸCHE:



«Да, мы начали процесс сочинения. У нас есть отличная подборка песен. И мы делаем это в сжатые сроки. Все группы гастролируют, так что вы можете найти неделю, чтобы заняться записью. И продюсеры [сейчас] к этому привыкают. Давно прошли те времена, когда у группы было три месяца на запись альбома».



На вопрос, будут ли он и его коллеги по QUEENSRŸche снова работать с Chris "Zeuss" Harris, который ранее работал с группой над альбомами "Condition Hüman" 2015 года, "The Verdict" 2019 года и "Digital Noise Alliance", он ответил:



«О, да. Мы уже работаем с ним. У нас сложились прекрасные отношения, и когда он слышит мои идеи, мои риффы и все такое, он понимает, и я доверяю ему в принятии решений. И у нас просто отличные отношения с Zeuss!»







