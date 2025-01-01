Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 55
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 55
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»

24 мар 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

11 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома METAL CHURCH

3 фев 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!

27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH



zoom
'F.A.F.O.', новое видео группы METAL CHURCH, в состав которых входят Kurdt Vanderhoof, Rick Van Zandt, а также David Ellefson (MEGADETH), Ken Mary (FLOTSAM AND JETSAM, FIFTH ANGEL, ALICE COOPER, HOUSE OF LORDS, TKO, CHASTAIN) и Brian Allen (VICIOUS RUMORS), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего

Vanderhoof: «Спустя 45 лет тот факт, что в 2025 году у нас появится новая музыка, кажется чудом. Было время, когда я, честно говоря, не думал, что METAL CHURCH продолжат свое существование, но мы вернулись — и этот состав работает на полную катушку. Я не могу передать, как я рад, что скоро выйдет новый сингл; уже одно это делает этот момент невероятно особенным. "F.A.F.O." — агрессивный трэш-номер, и я думаю, что фанатам он действительно понравится. Мы, конечно, это делаем, иначе это была бы не METAL CHURCH!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 29

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом