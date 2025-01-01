DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH
'F.A.F.O.', новое видео группы METAL CHURCH, в состав которых входят Kurdt Vanderhoof, Rick Van Zandt, а также David Ellefson (MEGADETH), Ken Mary (FLOTSAM AND JETSAM, FIFTH ANGEL, ALICE COOPER, HOUSE OF LORDS, TKO, CHASTAIN) и Brian Allen (VICIOUS RUMORS), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего
Vanderhoof: «Спустя 45 лет тот факт, что в 2025 году у нас появится новая музыка, кажется чудом. Было время, когда я, честно говоря, не думал, что METAL CHURCH продолжат свое существование, но мы вернулись — и этот состав работает на полную катушку. Я не могу передать, как я рад, что скоро выйдет новый сингл; уже одно это делает этот момент невероятно особенным. "F.A.F.O." — агрессивный трэш-номер, и я думаю, что фанатам он действительно понравится. Мы, конечно, это делаем, иначе это была бы не METAL CHURCH!»
