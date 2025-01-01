Diamonds In The Rough (featuring Okko Solanterä of Horizon Ignited), новое видео MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Bereaved", релиз которого намечен на 16 января:
01. Thank You for the Dance
02. Rat in the Wall
03. Divided
04. Again into the Night
05. Burden
06. Diamonds in the Rough
07. Pity the Living
08. Goodbyes and Good Intentions
09. Tyhjä
10. The Colour of You
