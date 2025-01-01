Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 70
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 19
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Marianas Rest

|||| 23 ноя 2025

Новое видео MARIANAS REST



Diamonds In The Rough (featuring Okko Solanterä of Horizon Ignited), новое видео MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Bereaved", релиз которого намечен на 16 января:

01. Thank You for the Dance
02. Rat in the Wall
03. Divided
04. Again into the Night
05. Burden
06. Diamonds in the Rough
07. Pity the Living
08. Goodbyes and Good Intentions
09. Tyhjä
10. The Colour of You




просмотров: 71

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
