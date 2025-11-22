Arts
Новости
*

Whitesnake

*



22 ноя 2025 : 		 Последнее видео WHITESNAKE

13 ноя 2025 : 		 Лидер WHITESNAKE уходит на пенсию

5 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

20 авг 2025 : 		 REB BEACH хотел бы сыграть несколько прощальных шоу WHITESNAKE

16 авг 2025 : 		 WHITESNAKE переиздают Forevermore

5 июн 2025 : 		 JOEL HOEKSTRA: «WHITESNAKE EXPERIENCE — это разовая акция»

3 июн 2025 : 		 Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE

1 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

23 апр 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»

29 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

24 мар 2025 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»

14 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

12 мар 2025 : 		 Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной

22 окт 2024 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»

3 сен 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE
|||| сегодня

Последнее видео WHITESNAKE



Forevermore (DC & Hook City Strings - Official Video 2025 Remix), заявленное WHITESNAKE как последнее видео коллектива, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из обновленной версии альбома Forevermore, "Forevermore: Revisited, Remixed And Remastered", выход которой состоялся 26 сентября:

Forevermore Box – 2025

Disc 1. Remixes:
“Love Will Set You Free” (Accpella intro, ZZ GTR’s)
“Steal Your Heart Away”
“Easier Said Than Done”
“All Out Of Luck”
“One Of These Days”
“I Need You (Shine A Light)”
“Whipping Boy Blues” (w swamp Reb solo)
“Love & Treat Me Right”
“Tell Me How” (A Capella intro from Rock Album)
“Fare Thee Well”
“My Evil Ways” (short)
“Dogs In The Street”
“Forevermore” (featuring the Hook City Strings)
“Easier Said Than Done” Unzipped (featuring the Hook City Strings)
“Forevermore” Unzipped (featuring the Hook City Strings)

Disc 2. Original Remaster:
“Steal Your Heart Away”
“All Out Of Luck”
“Love Will Set You Free”
“Easier Said Than Done”
“Tell Me How”
“I Need You (Shine A Light)”
“One Of These Days”
“Love & Treat Me Right”
“Dogs In The Street”
“Fare Thee Well”
“Whipping Boy Blues”
“My Evil Ways”
“Forevermore”
“Easier Said Than Done” Original Unzipped (Cake Mix)
“Forevermore” Original Unzipped

Disc 3 Alternative Mixes, “Nevermore”, Live, WSTV:

Bonus Alternate versions:
“Forevermore” GTR & Strings Only
“Easier Said Than Done” Strings Only
“Love Will Set You Free” (Alternate Rhythm Guitar & Solo)
“Whipping Boy Blues” (Doug solo)
“My Evil Ways Long” (Tichyfied Mix)
“One Of These Days” Original Unzipped (Campfire Mix)
“Fare Thee Well” Original Unzipped (Campfire Mix)

“Nevermore” DC & Doug Demos:
“The Badger” remix
“G-Riff”
“A-Riff”
“D-Stomp”
“Crazy Short”
“Heavy Groove”
“Celtic Riff”
“Blues Thing”
“Drone Thing”
“Cindy’s Asleep”

Live:

“Made in Japan” Forevermore songs Remixed:
“Steal Your Heart Away” TG
“Forevermore” TG
“Love Will Set You Free” TG

WSTV 8-14-12:
“Easier Said than Done” (Early Rehearsal) TG
“Love Will Set You Free” TG
“Fare Thee Well” TG
“Easier Said Than Done” (Outtake) TG

Disc 4. Evolutions:
“Love Will Set You Free”
“Steal Your Heart Away”
“Easier Said Than Done”
“All Out Of Luck”
“One Of These Days”
“I Need You (Shine A Light)”
“Whipping Boy Blues”
“Love & Treat Me Right”
“Tell Me How”
“Fare Thee Well”
“My Evil Ways”
“Dogs In The Street”
“Forevermore”

Disc 5. Blu-Ray:

Promo Videos Mostly (Same Mix As):
“Love Will Set You Free” (1.1 except solo)
“Steal Your Heart Away” (1.2)
“Easier Said Than Done” (1.3)
“One of These days” (1.5)
“Whipping Boys Blues” (1.7)
“Love & Treat Me Right” (1.8)
“Tell Me How” (1.9)
“Fare Thee Well” (1.10)
“Forevermore” (featuring the Hook City Strings) (1.13)
“Easier Said Than Done” Unzipped (featuring the Hook City Strings) (1.14)
“Forevermore” Unzipped (featuring the Hook City Strings) (1.15)

Live:
“Made in Japan” Forevermore songs Remixed:
“Steal Your Heart Away” (3.18)
“Forevermore” (3.19)
“Love Will Set You Free” (3.20)

Snakeskin boots on the road.

Starkers in Wolverhampton/Westbury:
“Fare Thee Well”
“One of These Days”

WSTV Episode 8-14-12:
“Easier Said Than Done” (Early Rehearsal Excerpt)
“Love Will Set You Free”
“Fare Thee Well”
“Easier Said than Done” (Early Rehearsal Full) (3.21)

Behind the Scenes:
Making of Forevermore 10:31
Track By Track 8:22
“Love Will Set You Free” Promo Video 10:04
Made in Japan Teaser 2:03




22 ноя 2025
gravitgroove
- 1 рокер, а в этот момент где-то возникло 100 рэперов в разных уголках матушки-Земли.
