Профессиональное видео полного выступления FEUERSCHWANZ



Профессиональное видео полного выступления FEUERSCHWANZ, которое состоялось в рамках Bloodstock 2025, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

00:56 SGFRD Dragonslayer

04:22 Memento Mori

08:02 Untot im Drachenboot

11:41 Bastard von Asgard

16:53 Knightclub

21:42 Ultima Nocte

26:43 Schubsetanz

31:12 Berzerkermode

34:48 Dragostea Din Tei

39:26 Valhalla

43:29 Outro







