СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 65
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
*

Feuerschwanz

*



22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FEUERSCHWANZ

20 ноя 2025 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

18 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления FEUERSCHWANZ

10 сен 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

20 авг 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

8 июл 2025 : 		 DORO в новом видео FEUERSCHWANZ

10 июн 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

20 апр 2025 : 		 Кавер-версия PSY от FEUERSCHWANZ

21 фев 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

13 ноя 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ & LORD OF THE LOST

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления FEUERSCHWANZ

8 май 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

10 апр 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

7 мар 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

9 фев 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

23 янв 2024 : 		 FEUERSCHWANZ споют на английском

21 авг 2023 : 		 Видео с текстом от FEUERSCHWANZ

30 июл 2023 : 		 FEUERSCHWANZ стали первыми

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

6 июл 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

14 июн 2023 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

10 май 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

4 апр 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

31 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FEUERSCHWANZ

30 ноя 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

13 окт 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ
Профессиональное видео полного выступления FEUERSCHWANZ



Профессиональное видео полного выступления FEUERSCHWANZ, которое состоялось в рамках Bloodstock 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
00:56 SGFRD Dragonslayer
04:22 Memento Mori
08:02 Untot im Drachenboot
11:41 Bastard von Asgard
16:53 Knightclub
21:42 Ultima Nocte
26:43 Schubsetanz
31:12 Berzerkermode
34:48 Dragostea Din Tei
39:26 Valhalla
43:29 Outro




просмотров: 70

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом