Профессиональное видео полного выступления MUSE'07
Профессиональное видео с выступления MUSE, которое состоялось в рамках Pinkpop 2007, доступно ниже:
00:28 Knights of Cydonia
6:25 Hysteria
10:26 Supermassive Black Hole
14:54 Map Of The Problematique
20:12 Butterflies & Hurricanes
26:25 Hoodoo
29:58 Feeling Good
33:55 Invincible
39:35 Starlight
44:10 Man of Mystery
46:05 Time Is Running Out
50:20 New Born
1:00:10 Unintended
1:04:46 Plug In Baby
1:09:40 Kaoss Pad Jam
1:10:22 Stockholm Syndrome
