*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 65
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
*

Muse

*



22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MUSE'07

3 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MUSE

20 июн 2025 : 		 Новая песня MUSE

23 фев 2024 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2024 : 		 Новое видео MUSE

26 янв 2024 : 		 Новое видео MUSE

15 дек 2022 : 		 MYLÈNE FARMER в новом треке MUSE

25 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MUSE

26 авг 2022 : 		 Новые клипы MUSE

26 авг 2022 : 		 Новое видео MUSE

21 июл 2022 : 		 Новое видео MUSE

6 июн 2022 : 		 MUSE исполнили новую песню

3 июн 2022 : 		 Новое видео MUSE

17 мар 2022 : 		 Новое видео MUSE

13 янв 2022 : 		 Новое видео MUSE

10 июн 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

20 май 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

17 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL, BRIAN TICHY, LUKAS ROSSI и PHIL BUCKMAN исполняют MUSE

27 сен 2018 : 		 Новое видео MUSE

31 авг 2018 : 		 Новый альбом MUSE выйдет осенью

21 июл 2018 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2018 : 		 Новое видео MUSE

28 авг 2017 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE

18 май 2017 : 		 Новое видео MUSE

12 май 2016 : 		 Новое видео MUSE

5 ноя 2015 : 		 Новое видео MUSE
Профессиональное видео с выступления MUSE, которое состоялось в рамках Pinkpop 2007, доступно ниже:

00:28 Knights of Cydonia
6:25 Hysteria
10:26 Supermassive Black Hole
14:54 Map Of The Problematique
20:12 Butterflies & Hurricanes
26:25 Hoodoo
29:58 Feeling Good
33:55 Invincible
39:35 Starlight
44:10 Man of Mystery
46:05 Time Is Running Out
50:20 New Born
1:00:10 Unintended
1:04:46 Plug In Baby
1:09:40 Kaoss Pad Jam
1:10:22 Stockholm Syndrome




