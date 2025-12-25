ALICE COOPER: «ИИ-сус — ядро всего!»

сегодня



ALICE COOPER, который на протяжении многих лет является убеждённым христианином, вновь открыто рассказал о своей вере в недавнем интервью с пастором и евангелистом Грегом Лори. Выросший в семье проповедника, Cooper всегда был связан с религией. Но только после того, как в 1980-е годы он бросил пить и принимать наркотики, он посвятил свою жизнь Христу.



Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, так много успешных людей, в том числе у многих из самых известных рок-музыкантов есть проблемы с наркотиками и алкоголем, Alice сказал:



«Я думаю, что если в твоей жизни нет Господа, ты всегда будешь пытаться чем-то заполнить эту пустоту. Это будут либо наркотики, либо Ferrari, либо дома, либо жёны, либо то, либо это, либо слава, и ты никогда не будешь удовлетворён. Потому что у нас внутри есть нечто, что рождается, когда мы воссоединяемся с Богом. И даже если ты это отрицаешь, ты всё равно это ищешь. И поэтому кто-то скажет: "О, это новая мода. Я теперь буду буддистом. Я теперь буду вегетарианцем, занимающимся йогой с козами. Я буду тем-то». И они пробуют всё, но все равно ничего не находят для себя. И последнее, что они ищут, – это Господь».



На вопрос, почему он так думает, Cooper ответил:



«Я так считаю, потому что как только вы говорите: "Боже, ты мой Бог. Ты мой спаситель", с этого момента вы должны отвечать перед ним. Люди не хотят отказываться от своего божественного "я", от того "я", которое они контролируют. Я контролирую свою жизнь. Даже люди, которые ходят в церковь. Я хожу в церковь. Хорошо. Да. Но ты полностью отдаёшь себя. И именно отсюда приходит удовлетворение. Но ты не можешь объяснить это тому, кто не ищет. Люди ищут, но они не хотят приходить к этому... Как только кто-то говорит "Иисус Христос", они отвечают: "Да. Ну, ладно. Я пойду туда".



Самые несчастные люди, которых я знал, были миллиардерами, потому что у них было всё, но они всё равно не были счастливы, они всё ещё не достигли этого удовлетворения. "Я взойду на Эверест голым". Три самых богатых миллиардера в мире побывали в космосе. "Я полечу в космос. Может быть, там я найду это". Разве это не странно? Как в фильме о Джеймсе Бонде».



Когда Лори заметил, что, похоже, Cooper считает, что эти люди на самом деле ищут Бога, тот согласился:



«Если это не ваша конечная цель, то это должна быть самая важная цель. Всё остальное вторично, всё остальное третьестепенно [sic].



Я всегда так говорил, и многим людям не нравится это утверждение, но если бы я должен был расставить по важности то, что для меня важно, Элис Купер был бы примерно на пятом месте. Как только ты ответил на этот зов, как только ты посвятил себя этому и как только ты начал осознавать, как милостиво к нам отнеслись и сколько благодати нам дано, когда ты оглядываешься на свою жизнь и говоришь: "Вот это да!"»



На вопрос, кем для него является Иисус Христос, Alice ответил:



«Он — суть всего. Он — сама жизнь. Он — свет. Если мы все не вращаемся вокруг Христа, то мы где-то далеко в космосе. Он притягивает тебя. Он — свет. Ты притягиваешься к этому свету. И это невозможно объяснить словами. Это что-то, что происходит в твоём сердце, когда ты вдруг понимаешь, кто это такой, и осознаёшь: "О Боже, я не достоин его". И всё же, вися на кресте, он знал твоё имя, он знал моё имя. И это заставило меня подумать: "Как я могу не верить в это?" Он меняет твою душу.



Он не сказал: "Теперь, когда ты христианин, ты больше не можешь заниматься рок-н-роллом". Его план был таким: "Теперь, когда ты христианин, иди и играй в рок-н-ролльной группе. Но следуй за мной. Будь Элисом Купером". И этого христиане не понимают. Я могу быть Элисом Купером. И я не могу сказать вам, сколько писем я получаю с текстом: "Знаете ту песню, которую вы написали, "Hey Stoopid"? Она изменила мою жизнь. Я собирался покончить с собой. Эта песня тронула меня". Некоторые песни вообще не имеют никакого смысла, а люди говорят: "Я обратился к Христу из-за этой песни". А я спрашиваю: "Эта песня?" Она тронула их по-другому. Она сказала им что-то другое. Поэтому теперь, когда я сочиняю, я всегда стараюсь, чтобы в текстах были какие-то отсылки к Христу, какие-то слова.



В какой-то момент мы записали альбом под названием "Brutal Planet", а потом ещё "Dragontown", и речь в них шла... Это были металлические альбомы. А потом христианские дети начали слушать его и говорить: "Это христианский альбом. В нём говорится о том, что это жестокая планета". И "Dragontown" — результат этого. У тебя есть один шанс, второго не будет. Если ты окажешься в "Dragontown", выхода нет. Но "Brutal Planet" указывает на все вещи, которые указывают на Христа — там говорится об ужасных вещах, но также и о вещах, которые указывают на Христа. Этот альбом и "The Last Temptation", ещё один альбомом на эту тему, были написаны с посылом "что-то злое приближается". В город приезжает цирк, ребёнок идёт в цирк, и его пытаются всеми силами заставить присоединиться к цирку. Но в конце концов он этого не делает. Эти альбомы продавались в христианских книжных магазинах. И моя звукозаписывающая компания не могла понять, почему. Они спрашивали: "Почему мы продаём пластинки в христианских книжных магазинах?" Потому что это были христианские альбомы. Две или три из моих песен использовались в хорах — такие песни, как "I Am Made Of You" и "Salvation". И эти истории — это детективы об убийствах, но есть песня под названием "Salvation", в которой убийца спрашивает: "Есть ли шанс на спасение?" Это песня о том, что ты совершил все эти ужасные вещи, но да, шанс на спасение есть».







