FABIO LIONE уходит из ANGRA



Группа ANGRA опубликовала следующее сообщение:



«С глубокой благодарностью и восхищением ANGRA официально объявляет об уходе вокалиста Fabio Lione.



Fabio — экстраординарный певец и необычный человек, который оставил след в нашей истории своим исполнением, артистической чуткостью и голосом, способным трогать и впечатлять слушателей по всему миру.



На протяжении 13 лет Fabio посвящал ANGRA огромную часть своей жизни, часто находясь вдали от своего дома в Италии, своей семьи и повседневной жизни. Мы всегда будем восхищаться его постоянными усилиями, которые всегда выполняются с профессионализмом, страстью и великодушием. Были бесчисленные поездки, изнурительные гастроли, долгие часы в студиях и моменты, которые навсегда останутся в памяти группы и ее поклонников.



Со временем Fabio тоже стал немного бразильцем. Он вобрал нашу культуру, наш язык, наш юмор и наш взгляд на жизнь. Он стал частью нашей музыкальной семьи и занял особое место в сердцах поклонников, которые всегда принимали его с огромной любовью. Он очень дорог нам всем, и его присутствие оставило глубокий след на всех, кто имел возможность работать с ним или взаимодействовать с ним лично. [Его] наследие в ANGRA навсегда останется в памяти благодаря музыке, которую мы создавали вместе, и нашему совместному путешествию и жизни.



Мы желаем ему всяческих успехов и счастья на следующих этапах его пути. Мы искренне благодарны за каждый год самоотдачи и воспоминания, которые мы создали вместе. Наше восхищение остается неизменным, и двери всегда будут открыты для него.



Fabio попрощается с ANGRA в рамках Bangers Open Air [в апреле 2026 года].



