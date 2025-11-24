Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 71
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 15
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 71
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 15
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Angra

*



24 ноя 2025 : 		 ANGRA и KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER выступят на фестивале

24 ноя 2025 : 		 FABIO LIONE уходит из ANGRA

2 авг 2025 : 		 ANGRA отметила юбилей Temple Of Shadows

19 ноя 2024 : 		 Бывший из ANGRA исполняет ANGRA

27 окт 2024 : 		 Новое видео ANGRA

17 окт 2024 : 		 Концертное видео ANGRA

22 сен 2024 : 		 Концертное видео ANGRA 2005

3 сен 2024 : 		 ANGRA берет паузу

4 июн 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет ANGRA

13 мар 2024 : 		 Новое видео ANGRA

11 фев 2024 : 		 Видео полного выступления ANGRA

7 фев 2024 : 		 Видео с выступления ANGRA

30 ноя 2023 : 		 Новое видео ANGRA

13 окт 2023 : 		 Новое видео ANGRA

24 сен 2023 : 		 ANGRA в Португалии

15 сен 2023 : 		 Новое видео ANGRA

1 сен 2023 : 		 ANGRA в Испании

18 авг 2023 : 		 ANGRA на Sweden Rock

4 авг 2023 : 		 Новое видео ANGRA

30 июл 2023 : 		 ANGRA о новом альбоме

4 июл 2023 : 		 ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS

30 ноя 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод четыре

6 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод три

3 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод два

28 сен 2022 : 		 ANGRA про юбилейный тур

13 апр 2021 : 		 Концертное видео ANGRA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FABIO LIONE уходит из ANGRA



zoom
Группа ANGRA опубликовала следующее сообщение:

«С глубокой благодарностью и восхищением ANGRA официально объявляет об уходе вокалиста Fabio Lione.

Fabio — экстраординарный певец и необычный человек, который оставил след в нашей истории своим исполнением, артистической чуткостью и голосом, способным трогать и впечатлять слушателей по всему миру.

На протяжении 13 лет Fabio посвящал ANGRA огромную часть своей жизни, часто находясь вдали от своего дома в Италии, своей семьи и повседневной жизни. Мы всегда будем восхищаться его постоянными усилиями, которые всегда выполняются с профессионализмом, страстью и великодушием. Были бесчисленные поездки, изнурительные гастроли, долгие часы в студиях и моменты, которые навсегда останутся в памяти группы и ее поклонников.

Со временем Fabio тоже стал немного бразильцем. Он вобрал нашу культуру, наш язык, наш юмор и наш взгляд на жизнь. Он стал частью нашей музыкальной семьи и занял особое место в сердцах поклонников, которые всегда принимали его с огромной любовью. Он очень дорог нам всем, и его присутствие оставило глубокий след на всех, кто имел возможность работать с ним или взаимодействовать с ним лично. [Его] наследие в ANGRA навсегда останется в памяти благодаря музыке, которую мы создавали вместе, и нашему совместному путешествию и жизни.

Мы желаем ему всяческих успехов и счастья на следующих этапах его пути. Мы искренне благодарны за каждый год самоотдачи и воспоминания, которые мы создали вместе. Наше восхищение остается неизменным, и двери всегда будут открыты для него.

Fabio попрощается с ANGRA в рамках Bangers Open Air [в апреле 2026 года].

Спасибо тебе, Fabio!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 ноя 2025
Corpsegrinder04
Хороший вокалист. Первый альбом Лабиринта до сих пор любимый с ним.
Ангра сама по себе говном уже давно стала, года так с 10-го. Так что с Леоне, что без него по сути ничего не изменит.
просмотров: 490

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом