Новое видео ALISSA WHITE-GLUZ



"The Room Where She Died", новое видео ALISSA WHITE-GLUZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, а ее автором был Oliver Palotai из KAMELOT.



«Я надеюсь, вам понравится это первое предложение с моего будущего сольного альбома.



"The Room Where She Died" — песня, которая приносит мне истинное удовлетворение; я чувствую, что могу выразить себя многими способами, которые бездействовали в течение многих лет.



Грядущий альбом разнообразен, и мне нравится идея открыть новую главу песней и видеоклипом, сценарий к которым я написала лично.



Не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами еще чем-нибудь!»







