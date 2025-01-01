сегодня



Вокалист CROWBAR о состоянии здоровья



KIRK WINDSTEIN был недавним гостем программы "The Jasta Show" в рамках которой у него спросили, как он справляется с туром с учетом проблем со здоровьем:



«Скажу одно: я ценю это, но у меня никогда не было достаточного количества людей, которые предлагали бы мне обезболивающие таблетки и травку, потому что я не курю. Мне даже не нужны съестные припасы или что-то в этом роде. Так что я бы сказал: "Спасибо, чувак". У меня была бы целая куча дерьма, и я бы просто отдал его Tommy [Buckley, барабанщику CROWBAR] и Matt [Brunson, гитаристу CROWBAR]. И Pat [Bruders, басист CROWBAR] тоже курит. Я такой: "Да ладно, чуваки. Желаю вам всем повеселиться. Все, что я сделал, это попытался много выпить… Некоторые люди говорят: "Ну, тебе действительно не стоит пить пиво". Я такой: "Я понимаю. Я не должен". Но это была моя обезболивающая таблетка. Но на самом деле я просто принимал электролиты и много воды каждое утро и в течение всего дня. И я принял четыре таблетки ибупрофена за один раз, может быть, в середине дня, а что касается обезболивающих, то больше ничего не было»



Что касается состояния его здоровья на данный момент, он ответил:



«[Моя жена] Робин нашла парня, которому группа друзей посоветовала пройти МРТ и все проверить, потому что есть надежда, что благодаря диете, физическим упражнениям и, в основном, растяжке… Самое главное, что вы видите. Моя проблема сейчас в том, что в тренажерном зале я крайне ограничен в упражнениях по поднятию тяжестей. Я не могу ничего отжимать над головой. Я могу поднимать только сидя, выполнять упражнения только сидя. Итак, гантели, сгибания рук с гантелями сидя и тому подобные упражнения для бицепсов. Это очень ограниченный набор. Я не поддерживаю ни одно из этих упражнений. Я могу выполнять подтягивания на коленях, рядные движения и тому подобное, но я полностью изменил режим тренировок: от высокоинтенсивных тренировок, в которых меньше подходов, мало повторений, но они заканчиваются полным провалом, до трех подходов… Возможно, в первом подходе будет 20 повторений, а в последнем — меньше.… Я все еще на грани срыва, но мне пришлось все изменить. На самом деле я просто пытаюсь оставаться мобильным. У меня сильно атрофировались мышцы ног из-за того, что я не ходил правильно в течение чертовых шести недель или что-то в этом роде. Я имею в виду, разница с… Как сегодня, например, или вчера. Вчера я пробежал четыре с половиной мили за 30 минут по… Я должен выполнять жизненный цикл сидя [на велотренажере], а не на том, на котором вы ездите как на велосипеде. Вы садитесь с опорой на спину, а педали находятся перед вами. Итак, я позанимаюсь этим 30 минут, а затем 15 минут потягиваюсь, и когда я вышел из зала, я чувствовал себя потрясающе. Сегодня я немного подтянулся, затем 18 минут занимался жизненным циклом, а затем еще 15-20 минут растягивался. Итак, в те дни, когда я занимаюсь гимнастикой, а это очень ограничено, как я уже сказал, подъем занимает около 30 минут, а затем цикл и растяжка занимают еще 30 минут. Итак, у меня есть час, а затем я расширю жизненный цикл и буду делать больше растяжек в те дни, когда я вообще не поднимаю штангу, когда я сразу же включаюсь в Жизненный цикл. И даже в этом случае существует множество настроек. Я выполняю ручную настройку на первом уровне. Я стараюсь делать все как можно меньше, потому что не могу подвергать спину никакой нагрузке. Но в целом, я просыпаюсь утром, и мои ноги...… Что странно, это тупая боль в спине. Но настоящая боль простреливает заднюю поверхность ног. Итак, я попробовал простые упражнения. Боль больше ощущается на правой ноге, но я балансирую на одной ноге и пытаюсь сосчитать до 10. Я недавно был в продуктовом магазине, покупал мясные деликатесы, и вот, типа, покупаю что-то вроде мяса индейки, а потом отпускаю корзину и пытаюсь встать с ней.… С каждым днем все лучше. Я вообще не пью. [Я придерживаюсь] по-настоящему чистой диеты, да я просто обязан ее придерживаться!»







+0 -0



просмотров: 80

