*

Great White

*



26 ноя 2025 : 		 У гитариста GREAT WHITE рак

18 авг 2025 : 		 GREAT WHITE планируют выпустить пару песен

14 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»

5 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»

18 фев 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе

29 дек 2024 : 		 ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE

11 дек 2024 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»

26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE

23 окт 2022 : 		 GREAT WHITE нашли вокалиста
У гитариста GREAT WHITE рак



zoom
MARK KENDALL опубликовал следующее сообщение:

«Здравствуйте, друзья! Просто хотел, чтобы все знали, что несколько месяцев назад у меня был диагностирован рак почки 4-й стадии. Я хотел подождать с публикацией, пока не узнаю об этом немного больше.

Просто хочу сообщить вам, что опухоль уменьшилась с 13 сантиметров до 8, так что я двигаюсь в правильном направлении при первом сканировании.

Лекарства от рака не существует, но то, что у меня есть, поддается лечению.

У меня лучшие врачи в мире, и один из них изобрел иммунотерапию, на которой я сейчас нахожусь.

Мне пришлось пройти всего 3 курса лучевой терапии, и это хорошо! Честно говоря, мне не нужна никакая финансовая помощь, но я приму молитвы и поддержку!

Я буду бороться с этим и все будет в порядке. Людям из моей группы поддержки поставили точный диагноз моей проблемы еще 20 лет назад, так что это обнадеживает!

Благословляю всех!»






просмотров: 183

