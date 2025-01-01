×
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
Новая песня ULVER
Новое видео CLAWFINGER
Great White
США
Hard Rock
Heavy Metal
http://www.officialgreatwhite.com/
https://myspace.com/officialgreatwhite
https://www.facebook.com/GreatWhiteOfficial/
26 ноя 2025
:
У гитариста GREAT WHITE рак
18 авг 2025
:
GREAT WHITE планируют выпустить пару песен
14 авг 2025
:
Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»
5 авг 2025
:
Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»
18 фев 2025
:
Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе
29 дек 2024
:
ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE
11 дек 2024
:
Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»
26 авг 2024
:
GREAT WHITE работают над новым материалом
24 июл 2024
:
Видео полного выступления GREAT WHITE
16 июл 2024
:
Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE
23 апр 2024
:
MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE
30 янв 2024
:
Гитарист GREAT WHITE работает над материалом
14 янв 2024
:
Басист GREAT WHITE перенес операцию
13 окт 2023
:
Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»
30 май 2023
:
Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом
11 май 2023
:
Видео с выступления GREAT WHITE
18 апр 2023
:
Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом
23 мар 2023
:
ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE
26 фев 2023
:
Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе
18 янв 2023
:
Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту
30 дек 2022
:
Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»
22 ноя 2022
:
JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»
29 окт 2022
:
Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»
25 окт 2022
:
Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»
25 окт 2022
:
TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE
23 окт 2022
:
GREAT WHITE нашли вокалиста
22 окт 2022
:
Гитарист GREAT WHITE хвалит нового вокалиста
13 окт 2022
:
MARK KENDALL — о пожаре на концерте GREAT WHITE
30 сен 2022
:
GREAT WHITE выступили с вокалистом ALL OR NOTHING
21 сен 2022
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
12 авг 2022
:
Гитарист GREAT WHITE: «ANDREW может взять любую ноту»
2 авг 2022
:
TERRY ILOUS не жалеет о времени в GREAT WHITE
27 июл 2022
:
Гитарист GREAT WHITE — о возвращении Jack'a Russell'a
14 июл 2022
:
Видео с выступления GREAT WHITE
30 июн 2022
:
Видео с выступления GREAT WHITE
21 июн 2022
:
Новый вокалист GREAT WHITE: «Я хочу, чтобы группа вновь стала крутой»
15 июн 2022
:
Видео с выступления GREAT WHITE
14 июн 2022
:
GREAT WHITE выступили с новым вокалистом
9 июн 2022
:
Гитарист GREAT WHITE: «Планов воссоединения с Jack'ом Russell'ом нет»
1 июн 2022
:
GREAT WHITE сменили вокалиста
27 дек 2021
:
TERRY ILOUS: GREAT WHITE оказали мне услугу
26 июл 2021
:
Гитарист GREAT WHITE "о том самом концерте"
24 июн 2021
:
Вокалист GREAT WHITE исполняет хит JOURNEY
16 июн 2021
:
Вокалист GREAT WHITE исполняет хит AEROSMITH
4 июн 2021
:
Гитарист GREAT WHITE: «Важно создавать новую музыку»
1 июн 2021
:
Гитарист GREAT WHITE: «У нас очень много материала»
6 май 2021
:
MARK KENDALL: «Не представляю, как вновь играть с Jack'ом Russel'ом»
16 апр 2021
:
TERRY ILOUS — об увольнении из GREAT WHITE
10 фев 2021
:
Новое видео от вокалиста GREAT WHITE
30 янв 2021
:
Гитарист GREAT WHITE — о расколе с JACK'ом RUSSELL'ом
13 янв 2021
:
JACK RUSSELL — о своём уходе из GREAT WHITE: «До сих пор очень больно»
30 сен 2020
:
GREAT WHITE выпускают концертный альбом
29 июл 2020
:
Вокалист GREAT WHITE: «Я не собираюсь сдавать назад»
14 июл 2020
:
JACK RUSSELL: «Я не выступал с GREAT WHITE на ковид-концерте»
14 июл 2020
:
TERRY ILOUS: «Я не имею отношения к GREAT WHITE с 2018 года»
14 июл 2020
:
GREAT WHITE о концерте в Северной Дакоте
14 июл 2020
:
На концерте GREAT WHITE все забили на маски
1 июл 2020
:
Гитарист GREAT WHITE: «Консервативный взгляд не означает, что это плохо»
28 июн 2020
:
Вокалист GREAT WHITE в одном концерте
25 май 2020
:
Гитарист GREAT WHITE не таит обид на бывшего вокалиста
13 май 2020
:
Бывший вокалист GREAT WHITE почтил память бывшего вокалиста BAD COMPANY
27 мар 2020
:
Бывший вокалист GREAT WHITE: «Не думал, что придётся когда-нибудь надевать маску»
27 мар 2020
:
Барабанщик GREAT WHITE поддерживает действия Трампа по закрытию границ
19 фев 2020
:
GREAT WHITE планируют переиздание концертного альбома
9 фев 2020
:
Видео с выступления GREAT WHITE
24 ноя 2019
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
30 окт 2019
:
Демо-записи GREAT WHITE вышли на CD
29 окт 2019
:
Гитарист GREAT WHITE: «Современные записи излишне рафинированы»
1 окт 2019
:
GREAT WHITE приступили к сочинению
8 июл 2019
:
Видео с выступления GREAT WHITE
20 фев 2019
:
GREAT WHITE выпустят DVD с новыми песнями
23 ноя 2018
:
Гитарист GREAT WHITE о новом вокалисте
15 ноя 2018
:
Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом
18 окт 2018
:
Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом
6 сен 2018
:
Профессиональное видео выступления GREAT WHITE с новым вокалистом
27 авг 2018
:
GREAT WHITE не испытывают желания воссоединяться с JACK'ом RUSSELL'ом
21 июл 2018
:
GREAT WHITE выступили с новым вокалистом
5 апр 2018
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE ушел с Frontiers Music Srl
12 дек 2017
:
Видео с текстом от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
22 окт 2017
:
Видео с выступления GREAT WHITE
17 июл 2017
:
Акустическая песня от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
4 июл 2017
:
Гитарист GREAT WHITE о том, почему важно создавать что-то новое
27 июн 2017
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE планируют отпраздновать юбилей
9 июн 2017
:
GREAT WHITE запустили пиво
8 июн 2017
:
Новое видео вокалиста GREAT WHITE
6 июн 2017
:
Новое видео GREAT WHITE
28 апр 2017
:
Новый альбом GREAT WHITE выйдет в июне
18 апр 2017
:
Вокалист GREAT WHITE записал кавер-версии BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, LED ZEPPELIN
7 фев 2017
:
DON DOKKEN присоединился на сцене к JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
24 янв 2017
:
Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: «Хиллари просто прощелыга»
19 янв 2017
:
Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
6 янв 2017
:
Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
15 дек 2016
:
Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
30 ноя 2016
:
Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
10 ноя 2016
:
Новый альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет зимой
19 окт 2016
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
7 окт 2016
:
JACK RUSSELL: «Мои мечты исполнились на 99%»
20 июл 2016
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE на FRONTIERS MUSIC
29 июн 2016
:
GREAT WHITE начнут запись в январе
5 май 2016
:
Вокалист GREAT WHITE планирует выпуск сольного альбома
19 ноя 2015
:
GREAT WHITE надеются отправиться в студию
20 окт 2015
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN
23 мар 2015
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
6 мар 2015
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
9 фев 2015
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили новую песню
3 фев 2015
:
Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
15 сен 2014
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
8 сен 2014
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN
12 апр 2014
:
Видео с выступления GREAT WHITE
26 мар 2014
:
Новое видео GREAT WHITE
28 янв 2014
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над дебютным альбомом
30 сен 2013
:
Умер оригинальный басист GREAT WHITE
24 июл 2013
:
GREAT WHITE, JACK RUSSELL достигли соглашения об использовании имени группы
22 июл 2013
:
JACK RUSSELL очень рад приходу нового басиста в GREAT WHITE
18 июл 2013
:
GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL нашли басиста
6 июл 2013
:
GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL покинул басист
12 май 2013
:
Акустика от GREAT WHITE
8 май 2013
:
Новое видео GREAT WHITE
20 фев 2013
:
Видео с выступления GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL
1 фев 2013
:
Акустика от GREAT WHITE
24 янв 2013
:
JACK RUSSELL о возможном реюнионе GREAT WHITE
10 янв 2013
:
Концертный релиз GREAT WHITE выйдет в феврале
22 ноя 2012
:
Новое видео GREAT WHITE
18 окт 2012
:
JACK RUSSELL выписан из больницы
15 окт 2012
:
JACK RUSSELL попал в больницу
22 май 2012
:
Новое видео GREAT WHITE
29 апр 2012
:
GREAT WHITE сняли новое видео
26 апр 2012
:
GREAT WHITE в акустике
14 апр 2012
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
9 апр 2012
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
29 мар 2012
:
GREAT WHITE завершили мастеринг
27 мар 2012
:
JACK RUSSELL из GREAT WHITE о битве за имя, здоровье и планах на будущее
19 мар 2012
:
Обложка нового альбома GREAT WHITE
19 мар 2012
:
Новый альбом GREAT WHITE выйдет в мае
14 мар 2012
:
Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
5 мар 2012
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE открыли тур
5 фев 2012
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: видео с выступления
25 янв 2012
:
JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили кавер-версию PINK FLOYD
14 дек 2011
:
JACK RUSSELL запускает собственную версию GREAT WHITE
31 авг 2011
:
GREAT WHITE исполнили трек в честь JANI LANE
27 июн 2011
:
GREAT WHITE планируют выпуск концертного альбома
23 май 2011
:
Видео с выступления GREAT WHITE
10 фев 2011
:
MARK KENDALL (GREAT WHITE) о Гэри Муре
30 дек 2010
:
JANI LANE об исполнении песен GREAT WHITE
14 сен 2010
:
GREAT WHITE выступили с PAUL'ом SHORTINO
7 сен 2010
:
JANI LANE впервые выступил с GREAT WHITE
22 авг 2010
:
Вокалист GREAT WHITE перенес операцию на кишечнике
15 авг 2010
:
Вокалист GREAT WHITE пропустил концерт по состоянию здоровья
17 июн 2010
:
Вокалист GREAT WHITE упал на сцене
сегодня
У гитариста GREAT WHITE рак
MARK KENDALL опубликовал следующее сообщение:
«Здравствуйте, друзья! Просто хотел, чтобы все знали, что несколько месяцев назад у меня был диагностирован рак почки 4-й стадии. Я хотел подождать с публикацией, пока не узнаю об этом немного больше.
Просто хочу сообщить вам, что опухоль уменьшилась с 13 сантиметров до 8, так что я двигаюсь в правильном направлении при первом сканировании.
Лекарства от рака не существует, но то, что у меня есть, поддается лечению.
У меня лучшие врачи в мире, и один из них изобрел иммунотерапию, на которой я сейчас нахожусь.
Мне пришлось пройти всего 3 курса лучевой терапии, и это хорошо! Честно говоря, мне не нужна никакая финансовая помощь, но я приму молитвы и поддержку!
Я буду бороться с этим и все будет в порядке. Людям из моей группы поддержки поставили точный диагноз моей проблемы еще 20 лет назад, так что это обнадеживает!
Благословляю всех!»
