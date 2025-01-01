сегодня



У гитариста GREAT WHITE рак



MARK KENDALL опубликовал следующее сообщение:



«Здравствуйте, друзья! Просто хотел, чтобы все знали, что несколько месяцев назад у меня был диагностирован рак почки 4-й стадии. Я хотел подождать с публикацией, пока не узнаю об этом немного больше.



Просто хочу сообщить вам, что опухоль уменьшилась с 13 сантиметров до 8, так что я двигаюсь в правильном направлении при первом сканировании.



Лекарства от рака не существует, но то, что у меня есть, поддается лечению.



У меня лучшие врачи в мире, и один из них изобрел иммунотерапию, на которой я сейчас нахожусь.



Мне пришлось пройти всего 3 курса лучевой терапии, и это хорошо! Честно говоря, мне не нужна никакая финансовая помощь, но я приму молитвы и поддержку!



Я буду бороться с этим и все будет в порядке. Людям из моей группы поддержки поставили точный диагноз моей проблемы еще 20 лет назад, так что это обнадеживает!



Благословляю всех!»











