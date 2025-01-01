Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 71
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 15
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Billy Corgan

24 ноя 2025 : 		 BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera

12 авг 2025 : 		 BILLY CORGAN вспоминает Оззи: «Не было никаких знаков, что он скоро уйдет»

21 апр 2025 : 		 BILLY CORGAN об оперной версии альбома

10 апр 2025 : 		 BILLY CORGAN поедет сольно

14 мар 2025 : 		 BILLY CORGAN превратит альбом в оперу

16 дек 2024 : 		 BILLY CORGAN выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

6 сен 2023 : 		 BILLY CORGAN: «В современной рок-музыке главное не придумать новое, а удержать позиции»

17 июл 2023 : 		 BILLY CORGAN: «У нас не было соревнования с Куртом»

9 дек 2020 : 		 BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»

3 ноя 2019 : 		 Новый альбом BILLY CORGAN выйдет осенью

9 дек 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустил фильм

4 ноя 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

18 окт 2017 : 		 BILLY CORGAN на радио

30 сен 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

21 сен 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустит фильм к альбому

3 май 2017 : 		 BILLY CORGAN вновь в рестлинг-бизнесе

30 ноя 2016 : 		 BILLY CORGAN урегулировал иск с TNA Wrestling

15 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN стал президентом IMPACT VENTURES

31 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN готов работать с Майли Сайрус

12 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN съязвил в адрес PEARL JAM и FOO FIGHTERS

24 июл 2012 : 		 BILLY CORGAN потенциальным рок-звездам: Забудьте

25 июн 2012 : 		 BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

14 июн 2012 : 		 Billy Corgan оскорбительно отозвался о RADIOHEAD
BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera



BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera 21 ноября в Civiс Opera House, где отметил 30-летие альбома "Mellon Collie And The Infinite Sadness".






просмотров: 57

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
