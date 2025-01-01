×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
71
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
15
Новая песня ULVER
15
Новое видео CLAWFINGER
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
71
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
15
Новая песня ULVER
15
Новое видео CLAWFINGER
13
все новости группы
Billy Corgan
США
Alternative Rock
-
24 ноя 2025
:
BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera
12 авг 2025
:
BILLY CORGAN вспоминает Оззи: «Не было никаких знаков, что он скоро уйдет»
21 апр 2025
:
BILLY CORGAN об оперной версии альбома
10 апр 2025
:
BILLY CORGAN поедет сольно
14 мар 2025
:
BILLY CORGAN превратит альбом в оперу
16 дек 2024
:
BILLY CORGAN выбрал лучший альбом BLACK SABBATH
6 сен 2023
:
BILLY CORGAN: «В современной рок-музыке главное не придумать новое, а удержать позиции»
17 июл 2023
:
BILLY CORGAN: «У нас не было соревнования с Куртом»
9 дек 2020
:
BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»
3 ноя 2019
:
Новый альбом BILLY CORGAN выйдет осенью
9 дек 2017
:
BILLY CORGAN выпустил фильм
4 ноя 2017
:
Новое видео BILLY CORGAN
18 окт 2017
:
BILLY CORGAN на радио
30 сен 2017
:
Новое видео BILLY CORGAN
21 сен 2017
:
BILLY CORGAN выпустит фильм к альбому
3 май 2017
:
BILLY CORGAN вновь в рестлинг-бизнесе
30 ноя 2016
:
BILLY CORGAN урегулировал иск с TNA Wrestling
15 авг 2016
:
BILLY CORGAN стал президентом IMPACT VENTURES
31 дек 2014
:
BILLY CORGAN готов работать с Майли Сайрус
12 дек 2014
:
BILLY CORGAN съязвил в адрес PEARL JAM и FOO FIGHTERS
24 июл 2012
:
BILLY CORGAN потенциальным рок-звездам: Забудьте
25 июн 2012
:
BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
14 июн 2012
:
Billy Corgan оскорбительно отозвался о RADIOHEAD
сегодня
BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera
BILLY CORGAN выступил с Lyric Opera 21 ноября в Civiс Opera House, где отметил 30-летие альбома "Mellon Collie And The Infinite Sadness".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 57
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет