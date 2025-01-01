Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 27
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
27 ноя 2025 : 		 Вокалист STRYPER о том, как менялся его голос на протяжении карьеры

6 ноя 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Про христианство можно говорить всякое, но так не со всеми религиями»

1 ноя 2025 : 		 Новое видео STRYPER

28 окт 2025 : 		 Вокалист STRYPER: «Я уже работаю над новыми песнями»

23 сен 2025 : 		 Новое видео STRYPER

30 июл 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

14 июл 2025 : 		 STRYPER открыли тур

8 июл 2025 : 		 Гитарист STRYPER пропускает тур

23 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»

8 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»

5 июн 2025 : 		 STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL

27 май 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»
Вокалист STRYPER о том, как менялся его голос на протяжении карьеры



MICHAEL SWEET в недавнем интервью поговорил о том, как за четыре десятилетия поменялся его голос:

« Путь певца нелегок, не стоит думать иначе. Каждый музыкант в группе должен усердно работать, репетировать, разучивать партии и все такое прочее и выполнять свою работу. И это тяжелая работа. Но я считаю, что певцам приходится немного сложнее. Я имею в виду, что их инструмент основан на множестве факторов, помимо простого подключения усилителя, включения его на полную мощность и воспроизведения. Это зависит от того, что вы едите. На это влияет погода на улице, насколько она сухая, насколько влажная. На это влияет сон, если вы плохо спали накануне вечером. Очевидно, что на это влияет болезнь, если вы заболели. Так много факторов влияют на то, насколько хорошо ты будешь петь. Так что это как катание на американских горках, не только в физическом плане, но и в ментальном и эмоциональном, потому что, когда тебе нужно выйти на сцену и спеть, а ты не можешь, такого путешествия не бывает, чувак. Это психическое расстройство, которое ты даже не можешь объяснить, потому что ты просто улыбаешься и терпишь, пытаешься справиться и борешься изо всех сил, и все смотрят на тебя, и ты пытаешься возглавить группу, потому что ты на переднем плане как вокалист, и ты не можешь... ты не можешь этого сделать. Ты знаешь, что не сможешь, и это тяжело. Это очень тяжело. И я был в этом положении и делал такое много раз. Так что быть певцом непросто. И я не ною, я не плачу. Я просто констатирую факты. Это очень тяжело».

На вопрос, знал ли он более трех десятилетий назад, когда работал над ранними альбомами STRYPER, что ему придется спеть что-то из этого материала более чем через 30 лет, Sweet ответил:

«Я даже не думал об этом, но хотел бы, чтобы так было. Если бы я об этом думал, возможно, выбирал бы свои поступки как-то иначе. Я немного съехал с катушек, потому что мог. Я мог брать такие ноты без проблем. Для меня это было как дышать. И казалось, что все дается так легко. Но потом, когда ты становишься старше, твои голосовые связки меняются из-за старения, из-за износа и из-за всего остального, у меня возникают всевозможные проблемы с щитовидной железой и тому подобное — все это влияет на твой голос. Так что я уже не тот вокалист, которой была когда-то, но я все еще могу, по большей части, делать то, что мне нужно, и это работает, и я очень благодарен за это. Я никогда не буду звучать так, как в 80-х, но это нормально. Сейчас я звучу по-другому, но я все еще могу петь. И если настанет день, когда я не смогу, я буду играть на гитаре, чувак. Я просто буду играть на гитаре. И тогда, может быть, я получу хоть какое-то признание как гитарист, если буду просто играть на гитаре. Кто знает?»




