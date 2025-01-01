сегодня



Вокалист STRYPER о том, как менялся его голос на протяжении карьеры



MICHAEL SWEET в недавнем интервью поговорил о том, как за четыре десятилетия поменялся его голос:



« Путь певца нелегок, не стоит думать иначе. Каждый музыкант в группе должен усердно работать, репетировать, разучивать партии и все такое прочее и выполнять свою работу. И это тяжелая работа. Но я считаю, что певцам приходится немного сложнее. Я имею в виду, что их инструмент основан на множестве факторов, помимо простого подключения усилителя, включения его на полную мощность и воспроизведения. Это зависит от того, что вы едите. На это влияет погода на улице, насколько она сухая, насколько влажная. На это влияет сон, если вы плохо спали накануне вечером. Очевидно, что на это влияет болезнь, если вы заболели. Так много факторов влияют на то, насколько хорошо ты будешь петь. Так что это как катание на американских горках, не только в физическом плане, но и в ментальном и эмоциональном, потому что, когда тебе нужно выйти на сцену и спеть, а ты не можешь, такого путешествия не бывает, чувак. Это психическое расстройство, которое ты даже не можешь объяснить, потому что ты просто улыбаешься и терпишь, пытаешься справиться и борешься изо всех сил, и все смотрят на тебя, и ты пытаешься возглавить группу, потому что ты на переднем плане как вокалист, и ты не можешь... ты не можешь этого сделать. Ты знаешь, что не сможешь, и это тяжело. Это очень тяжело. И я был в этом положении и делал такое много раз. Так что быть певцом непросто. И я не ною, я не плачу. Я просто констатирую факты. Это очень тяжело».



На вопрос, знал ли он более трех десятилетий назад, когда работал над ранними альбомами STRYPER, что ему придется спеть что-то из этого материала более чем через 30 лет, Sweet ответил:



«Я даже не думал об этом, но хотел бы, чтобы так было. Если бы я об этом думал, возможно, выбирал бы свои поступки как-то иначе. Я немного съехал с катушек, потому что мог. Я мог брать такие ноты без проблем. Для меня это было как дышать. И казалось, что все дается так легко. Но потом, когда ты становишься старше, твои голосовые связки меняются из-за старения, из-за износа и из-за всего остального, у меня возникают всевозможные проблемы с щитовидной железой и тому подобное — все это влияет на твой голос. Так что я уже не тот вокалист, которой была когда-то, но я все еще могу, по большей части, делать то, что мне нужно, и это работает, и я очень благодарен за это. Я никогда не буду звучать так, как в 80-х, но это нормально. Сейчас я звучу по-другому, но я все еще могу петь. И если настанет день, когда я не смогу, я буду играть на гитаре, чувак. Я просто буду играть на гитаре. И тогда, может быть, я получу хоть какое-то признание как гитарист, если буду просто играть на гитаре. Кто знает?»







+0 -0



просмотров: 78

