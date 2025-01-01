Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 44
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 25
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 23
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
Новости
26 ноя 2025 : 		 GILBY CLARKE: «Больше всего я горжусь...»

4 июн 2025 : 		 Видео с выступления GILBY CLARKE

12 сен 2024 : 		 GILBY CLARKE исполнил хит Боба Дилана

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления GILBY CLARKE

2 май 2024 : 		 GILBY CLARKE продает оборудование

13 ноя 2023 : 		 GILBY CLARKE перенес операцию

24 авг 2023 : 		 GILBY CLARKE назвал любимую песню METALLICA

6 дек 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Некоторые песни из дебютного альбома готовились для GUNS N' ROSES»

4 дек 2021 : 		 HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE исполняет KISS

16 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Рок-н-ролл сохраняет молодость»

9 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о дочке

5 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о разнице между участником группы и просто наймитом

18 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР

10 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

31 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»

23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

13 май 2021 : 		 GILBY CLARKE: «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE
GILBY CLARKE: «Больше всего я горжусь...»



GILBY CLARKE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чем он больше всего гордится как музыкант:

«Ух ты. Больше всего горжусь — это интересный вопрос… Когда я только начинал… Когда GN'R распались, группа собиралась сделать многолетний перерыв, а на тот момент я был в группе всего около трех лет и все такое. Так что эти ребята могли уйти на пенсию и не работать. Я подумал: "О, мне все равно придется немного поработать". Вот тогда-то я и начал свою сольную карьеру. Я думал: "Ну, я все еще в группе, но у меня есть все песни, которые я хочу спеть", и все такое, и я начал это делать. И один из моих первых туров, который я провел, был по Южной Америке. Когда GN'R выступали в Южной Америке, у нас было несколько концертов, на которых собиралось около 80 000 человек за вечер. Это как Битломания — ты не можешь выйти из отеля. Возле твоего отеля тысячи детей и все такое. Итак, через год после этого я отправился туда со своей сольной группой, и мы выступали на разогреве у AEROSMITH. Но. на самом деле, люди действительно были со мной. Потому что, как только началась вся эта история с GN'R, у нас перед отелем собралась тысяча ребят, которые пели что-то вроде "Gilby" то, "Gilby" это и все такое, и вообще ничего из AEROSMITH. Это было безумие. Это было одно из таких событий, которые просто так не случаются. Так случилось здесь и сейчас. Так что, для меня это был замечательный момент. Как я уже сказал, играть с AEROSMITH было настолько важно, насколько это возможно… И все же, по сей день, когда я приезжаю туда, даже мои концерты — это большие концерты и все такое, и люди по-прежнему приходят. Прошло 30 лет, а они по-прежнему преданы своему делу».

Когда один из интервьюеров заметил, что Clarke, должно быть, радуется тому, что его карьера настолько продолжительна, что он все еще может гастролировать по Южной Америке и выступать перед большими толпами людей, тот согласился.

«В жизни каждого есть свои холмы и долины. Были и хорошие и плохие моменты, но [бизнес] моей жены процветал. Ты просто должен пережить это. И я думаю, что, если ты искренен в том, что делаешь, люди купятся на шумиху, они купят новую пластинку и все такое. Но чтобы играть в долгую — ты должен оставаться искренним, и у тебя должна быть база поклонников».




просмотров: 155

