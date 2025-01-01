сегодня



GILBY CLARKE: «Больше всего я горжусь...»



GILBY CLARKE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чем он больше всего гордится как музыкант:



«Ух ты. Больше всего горжусь — это интересный вопрос… Когда я только начинал… Когда GN'R распались, группа собиралась сделать многолетний перерыв, а на тот момент я был в группе всего около трех лет и все такое. Так что эти ребята могли уйти на пенсию и не работать. Я подумал: "О, мне все равно придется немного поработать". Вот тогда-то я и начал свою сольную карьеру. Я думал: "Ну, я все еще в группе, но у меня есть все песни, которые я хочу спеть", и все такое, и я начал это делать. И один из моих первых туров, который я провел, был по Южной Америке. Когда GN'R выступали в Южной Америке, у нас было несколько концертов, на которых собиралось около 80 000 человек за вечер. Это как Битломания — ты не можешь выйти из отеля. Возле твоего отеля тысячи детей и все такое. Итак, через год после этого я отправился туда со своей сольной группой, и мы выступали на разогреве у AEROSMITH. Но. на самом деле, люди действительно были со мной. Потому что, как только началась вся эта история с GN'R, у нас перед отелем собралась тысяча ребят, которые пели что-то вроде "Gilby" то, "Gilby" это и все такое, и вообще ничего из AEROSMITH. Это было безумие. Это было одно из таких событий, которые просто так не случаются. Так случилось здесь и сейчас. Так что, для меня это был замечательный момент. Как я уже сказал, играть с AEROSMITH было настолько важно, насколько это возможно… И все же, по сей день, когда я приезжаю туда, даже мои концерты — это большие концерты и все такое, и люди по-прежнему приходят. Прошло 30 лет, а они по-прежнему преданы своему делу».



Когда один из интервьюеров заметил, что Clarke, должно быть, радуется тому, что его карьера настолько продолжительна, что он все еще может гастролировать по Южной Америке и выступать перед большими толпами людей, тот согласился.



«В жизни каждого есть свои холмы и долины. Были и хорошие и плохие моменты, но [бизнес] моей жены процветал. Ты просто должен пережить это. И я думаю, что, если ты искренен в том, что делаешь, люди купятся на шумиху, они купят новую пластинку и все такое. Но чтобы играть в долгую — ты должен оставаться искренним, и у тебя должна быть база поклонников».







