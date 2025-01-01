сегодня



TOMMY LEE: «Меня многое вдохновляет — очень многое!»



TOMMY LEE в недавнем интервью прокомментировал анонс тура "The Return Of Carnival Of Sins", в рамках которого группа отметит 20-летие альбома "Carnival Of Sins" и 45-летие коллектива. На вопрос, что, по его мнению, "больше всего отличается" от того успеха, какой был у CRUE, и "что ощущается точно так же спустя годы", он сказал:



«Эм, боже мой. Боже, какой сложный вопрос, чувак. Ну, во-первых, оригинальный тур "Carnival Of Sins" был абсолютно безумным. Постановка была... это был карнавал, и это было безумие. Так что мы возвращаем это, потому что есть очень много фанатов, которые никогда не испытывали ничего подобного. И я только что говорил кое-кому другому, что мне больше всего нравится во всем мире — это то, что наша музыка вышла за рамки привычного. И нет ничего приятнее на планете, чем видеть, как у кого-то на плечах сидит его сын или дочь и поют: "Shout, Shout, Shout". Как музыкант, я смотрю в зал, пока играю и думаю: "Блин, этому парню, наверное, девять лет. Какого черта?" Это говорит о том, что мы пробудем здесь еще довольно долго!



Когда ты начинаешь, ты не знаешь, что делаешь. Ты просто берешься за дело. Но когда ты начинаешь замечать подобные вещи, вот тогда-то все и начинается: "Ого, ого. Что происходит?»



На вопрос, что вдохновляет его в творческом плане на данном этапе его карьеры, Tommy ответил:



«В творческом плане меня вдохновляет то, что… В студии я в некотором роде технарь-ботаник. Появилось так много новых технологий. Это своего рода безумие, даже для меня, идти в ногу со временем. Я вдохновляюсь каждый день. И я до сих пор каждый день думаю о том, как нам повезло, что мы все еще здесь и по-прежнему развлекаем людей, а они уходят с площадки и думают: "Какого черта? Это было безумие". Так что меня многое вдохновляет — очень многое».







