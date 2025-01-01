Arts
Новости
25 ноя 2025 : 		 TOMMY LEE: «Меня многое вдохновляет — очень многое!»

14 янв 2025 : 		 TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы ж гаарим!»

13 янв 2025 : 		 PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE

23 дек 2024 : 		 TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец

17 окт 2023 : 		 TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день

12 май 2023 : 		 TOMMY LEE продал дом

28 янв 2023 : 		 TOMMY LEE на новом сингле GXTP

29 сен 2022 : 		 TOMMY LEE опять продаёт

13 сен 2022 : 		 TOMMY LEE на OnlyFans

25 авг 2022 : 		 TOMMY LEE захотел больше поскрёбышей

24 авг 2022 : 		 DOUG PINNICK — о поскрёбыше TOMMY LEE: «Хотел бы, чтобы и у меня были яйца для такого!»

21 авг 2022 : 		 Писал ли вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH TOMMY LEE?

16 авг 2022 : 		 TOMMY LEE висел часов пять

13 авг 2022 : 		 Поскрёбыш TOMMY LEE

13 июл 2022 : 		 "Pam & Tommy" получил 10 номинаций Эмми

28 июн 2022 : 		 Как TOMMY LEE сломал рёбра

8 янв 2022 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

19 ноя 2021 : 		 Трейлер сериала о TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

7 окт 2021 : 		 TOMMY LEE — о будущем сериале

19 июл 2021 : 		 TOMMY LEE в новом видео POST MALONE

14 май 2021 : 		 Первое фото из сериала про TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON

12 май 2021 : 		 TOMMY LEE купил дом

8 фев 2021 : 		 TOMMY LEE готовит рождественский трек

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»

18 дек 2020 : 		 На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал

29 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
TOMMY LEE: «Меня многое вдохновляет — очень многое!»



TOMMY LEE в недавнем интервью прокомментировал анонс тура "The Return Of Carnival Of Sins", в рамках которого группа отметит 20-летие альбома "Carnival Of Sins" и 45-летие коллектива. На вопрос, что, по его мнению, "больше всего отличается" от того успеха, какой был у CRUE, и "что ощущается точно так же спустя годы", он сказал:

«Эм, боже мой. Боже, какой сложный вопрос, чувак. Ну, во-первых, оригинальный тур "Carnival Of Sins" был абсолютно безумным. Постановка была... это был карнавал, и это было безумие. Так что мы возвращаем это, потому что есть очень много фанатов, которые никогда не испытывали ничего подобного. И я только что говорил кое-кому другому, что мне больше всего нравится во всем мире — это то, что наша музыка вышла за рамки привычного. И нет ничего приятнее на планете, чем видеть, как у кого-то на плечах сидит его сын или дочь и поют: "Shout, Shout, Shout". Как музыкант, я смотрю в зал, пока играю и думаю: "Блин, этому парню, наверное, девять лет. Какого черта?" Это говорит о том, что мы пробудем здесь еще довольно долго!

Когда ты начинаешь, ты не знаешь, что делаешь. Ты просто берешься за дело. Но когда ты начинаешь замечать подобные вещи, вот тогда-то все и начинается: "Ого, ого. Что происходит?»

На вопрос, что вдохновляет его в творческом плане на данном этапе его карьеры, Tommy ответил:

«В творческом плане меня вдохновляет то, что… В студии я в некотором роде технарь-ботаник. Появилось так много новых технологий. Это своего рода безумие, даже для меня, идти в ногу со временем. Я вдохновляюсь каждый день. И я до сих пор каждый день думаю о том, как нам повезло, что мы все еще здесь и по-прежнему развлекаем людей, а они уходят с площадки и думают: "Какого черта? Это было безумие". Так что меня многое вдохновляет — очень многое».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
