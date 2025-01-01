сегодня



ANGRA и KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER выступят на фестивале



Группа ANGRA сообщили о том, что в рамках фестиваля Banger Open Air 26 апреля выступит с KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER, тем самым собрав состав, которым были записаны "Rebirth" (2001) и "Temple Of Shadows" (2004).



«Быть хедлайнером крупного фестиваля в Бразилии для бразильской группы имеет огромное значение, особенно в тот год, когда ANGRA празднует 35-летие своего существования. Это доказывает, что у металла, рожденного здесь, есть сила, история и актуальность»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 178

