Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 71
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 15
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Новости
Angra

24 ноя 2025 : 		 ANGRA и KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER выступят на фестивале

24 ноя 2025 : 		 FABIO LIONE уходит из ANGRA

2 авг 2025 : 		 ANGRA отметила юбилей Temple Of Shadows

19 ноя 2024 : 		 Бывший из ANGRA исполняет ANGRA

27 окт 2024 : 		 Новое видео ANGRA

17 окт 2024 : 		 Концертное видео ANGRA

22 сен 2024 : 		 Концертное видео ANGRA 2005

3 сен 2024 : 		 ANGRA берет паузу

4 июн 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет ANGRA

13 мар 2024 : 		 Новое видео ANGRA

11 фев 2024 : 		 Видео полного выступления ANGRA

7 фев 2024 : 		 Видео с выступления ANGRA

30 ноя 2023 : 		 Новое видео ANGRA

13 окт 2023 : 		 Новое видео ANGRA

24 сен 2023 : 		 ANGRA в Португалии

15 сен 2023 : 		 Новое видео ANGRA

1 сен 2023 : 		 ANGRA в Испании

18 авг 2023 : 		 ANGRA на Sweden Rock

4 авг 2023 : 		 Новое видео ANGRA

30 июл 2023 : 		 ANGRA о новом альбоме

4 июл 2023 : 		 ANGRA на ATOMIC FIRE RECORDS

30 ноя 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод четыре

6 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод три

3 окт 2022 : 		 Юбилейный тур ANGRA: Эпизод два

28 сен 2022 : 		 ANGRA про юбилейный тур

13 апр 2021 : 		 Концертное видео ANGRA
ANGRA и KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER выступят на фестивале



Группа ANGRA сообщили о том, что в рамках фестиваля Banger Open Air 26 апреля выступит с KIKO LOUREIRO, EDU FALASCHI и AQUILES PRIESTER, тем самым собрав состав, которым были записаны "Rebirth" (2001) и "Temple Of Shadows" (2004).

«Быть хедлайнером крупного фестиваля в Бразилии для бразильской группы имеет огромное значение, особенно в тот год, когда ANGRA празднует 35-летие своего существования. Это доказывает, что у металла, рожденного здесь, есть сила, история и актуальность»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
