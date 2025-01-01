сегодня



Барабанщик BAD COMPANY о временах с Брайаном Хоу



SIMON KIRKE в недавнем интервью поговорил о времени с Брайаном Хоу, который пробыл в коллективе с 1986 по 1994 годы:



«Я думаю, что это своего рода двоякий или трехсторонний ответ, потому что, во-первых, люди, возможно, не понимают или склонны забывать, что я действительно любил Мика [Ральфса, гитариста BAD COMPANY] и Боза [басиста оригинального состава BAD COMPANY Рэймонда Баррелла], и я не хотел создавать другую группу с неизвестными людьми. Конечно, у нас был статус и известность благодаря успеху BAD COMPANY. Но пойти с кем-то другим, пройти прослушивание и начать все сначала...… И я ведь реально любил Мика и Боза, и я не хотел начинать все сначала. Так что, когда Брайан Хоу появился на горизонте и прошел прослушивание, а он был чертовски хорош, это было что-то вроде...… Тебе должен нравиться кто-то, чтобы жить с ним, особенно в турне. И я надеялся, что этот фрагмент головоломки, Брайан Хоу, подойдет к трем остальным. Мы надеялись на это. Этого не было с самого начала, и этого не произошло; с годами ситуация становилась все хуже. И я не хочу говорить плохо о ком-то, кто ушел из жизни, но мы начали сталкиваться лбами, и он начал произносить этот монолог в начале "Bad Company", это фортепианное вступление. И он выдерживал это минуты три, а потом начинал разглагольствовать о политике. Я спрашиваю: "Что за...?" И в какой-то момент я ударил по бас-барабану. Это было физически заметно, как он дернулся. В гримерке он спросил: "Что это все было?" [Я ответил]: "Не используй эту группу в качестве политического форума". Он, скажем так, слегка покраснел. И становилось все хуже и хуже. Это "спинномозговая пункция". Поэтому мы вежливо попросили его уйти. Он говорил, что ушел сам, но на самом деле это мы просили его уйти. И это не круто, потому что я знаю, что у него была добрая душа. Когда кто-то уходит из жизни, особенно в относительно молодом возрасте, я сочувствую ему и его семье».



Далее он рассказал, что с Хоу были и другие проблемы, из-за которых им становилось все труднее продолжать свои рабочие отношения.



«[Брайан] заключил союз с продюсером по имени Терри Томас, и они начали писать все песни. Мы уволили [менеджера] Питера Гранта, потому что вся эта история с ZEPPELIN и Грантом просто развалилась, и мы пришли к другому менеджеру, который руководил FOREIGNER, по имени Бад Прагер. И FOREIGNER наслаждались этим огромным успехом. Брайан с Терри начали сочинять довольно коммерческие песни, которые могли бы быть записаны FOREIGNER или JOURNEY. Группа все больше и больше отдалялась от первоначального состава BAD COMPANY. Итак, Мик, будучи одним из главных сценаристов оригинальной группы, начал оставаться в стороне, что только усугубило дистанцию между нами троими и Брайаном. А потом Боз сказал: "Я ухожу". И он ушел… Итак, мы начали чахнуть, а потом пригласили Robert Hart, который был гораздо больше похож на Paul Rogers — великого соул-певца, — но к тому времени я уже окончательно сдал. В итоге я отправился на реабилитацию. У Мика были свои проблемы, и мы просто решили: "Хватит. Вот и все. Хватит". Это было в середине 90-х. А потом, в 1999 году, вернулся Paul».







+0 -0



просмотров: 50

