Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 29
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 29
*Новая песня ULVER 17
*SLIPKNOT продались за 120 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Bad Company

*



28 ноя 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о временах с Брайаном Хоу

13 ноя 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о совете молодым: «Держитесь подальше от наркотиков»

9 ноя 2025 : 		 BAD COMPANY ввели в ЗСРнР

4 ноя 2025 : 		 PAUL RODGERS не будет петь с BAD COMPANY

2 ноя 2025 : 		 BAD COMPANY все-таки сыграют пару песен

2 окт 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Да не знаю, будем ли мы выступать в ЗСРнР»

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMPANY от BLACKBERRY SMOKE

26 авг 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о ЗСРнР

30 июл 2025 : 		 SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибьюте BAD COMPANY

8 июл 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы

23 июн 2025 : 		 Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE

28 апр 2025 : 		 Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР

28 апр 2025 : 		 BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 апр 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»

9 мар 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»

21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик BAD COMPANY о временах с Брайаном Хоу



zoom
SIMON KIRKE в недавнем интервью поговорил о времени с Брайаном Хоу, который пробыл в коллективе с 1986 по 1994 годы:

«Я думаю, что это своего рода двоякий или трехсторонний ответ, потому что, во-первых, люди, возможно, не понимают или склонны забывать, что я действительно любил Мика [Ральфса, гитариста BAD COMPANY] и Боза [басиста оригинального состава BAD COMPANY Рэймонда Баррелла], и я не хотел создавать другую группу с неизвестными людьми. Конечно, у нас был статус и известность благодаря успеху BAD COMPANY. Но пойти с кем-то другим, пройти прослушивание и начать все сначала...… И я ведь реально любил Мика и Боза, и я не хотел начинать все сначала. Так что, когда Брайан Хоу появился на горизонте и прошел прослушивание, а он был чертовски хорош, это было что-то вроде...… Тебе должен нравиться кто-то, чтобы жить с ним, особенно в турне. И я надеялся, что этот фрагмент головоломки, Брайан Хоу, подойдет к трем остальным. Мы надеялись на это. Этого не было с самого начала, и этого не произошло; с годами ситуация становилась все хуже. И я не хочу говорить плохо о ком-то, кто ушел из жизни, но мы начали сталкиваться лбами, и он начал произносить этот монолог в начале "Bad Company", это фортепианное вступление. И он выдерживал это минуты три, а потом начинал разглагольствовать о политике. Я спрашиваю: "Что за...?" И в какой-то момент я ударил по бас-барабану. Это было физически заметно, как он дернулся. В гримерке он спросил: "Что это все было?" [Я ответил]: "Не используй эту группу в качестве политического форума". Он, скажем так, слегка покраснел. И становилось все хуже и хуже. Это "спинномозговая пункция". Поэтому мы вежливо попросили его уйти. Он говорил, что ушел сам, но на самом деле это мы просили его уйти. И это не круто, потому что я знаю, что у него была добрая душа. Когда кто-то уходит из жизни, особенно в относительно молодом возрасте, я сочувствую ему и его семье».

Далее он рассказал, что с Хоу были и другие проблемы, из-за которых им становилось все труднее продолжать свои рабочие отношения.

«[Брайан] заключил союз с продюсером по имени Терри Томас, и они начали писать все песни. Мы уволили [менеджера] Питера Гранта, потому что вся эта история с ZEPPELIN и Грантом просто развалилась, и мы пришли к другому менеджеру, который руководил FOREIGNER, по имени Бад Прагер. И FOREIGNER наслаждались этим огромным успехом. Брайан с Терри начали сочинять довольно коммерческие песни, которые могли бы быть записаны FOREIGNER или JOURNEY. Группа все больше и больше отдалялась от первоначального состава BAD COMPANY. Итак, Мик, будучи одним из главных сценаристов оригинальной группы, начал оставаться в стороне, что только усугубило дистанцию между нами троими и Брайаном. А потом Боз сказал: "Я ухожу". И он ушел… Итак, мы начали чахнуть, а потом пригласили Robert Hart, который был гораздо больше похож на Paul Rogers — великого соул-певца, — но к тому времени я уже окончательно сдал. В итоге я отправился на реабилитацию. У Мика были свои проблемы, и мы просто решили: "Хватит. Вот и все. Хватит". Это было в середине 90-х. А потом, в 1999 году, вернулся Paul».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом