×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
71
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
15
Новая песня ULVER
15
Новое видео CLAWFINGER
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
71
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
15
Новая песня ULVER
15
Новое видео CLAWFINGER
13
все новости группы
Cinderella
США
Glam Rock
Hard Rock
http://www.cinderella.net
Myspace:
http://www.myspace.com/stillclimbing
24 ноя 2025
:
CINDERELLA отказалась от тура
11 авг 2025
:
ERIC BRITTINGHAM и FRED COURY готовы к концерту CINDERELLA
27 июн 2022
:
Возможен ли реюнион CINDERELLA?
4 апр 2022
:
Фронтмен CINDERELLA — о Джеффе ЛаБаре
22 июл 2021
:
Басист SKID ROW о гитаристе CINDERELLA
21 июл 2021
:
Семья о смерти гитариста CINDERELLA
21 июл 2021
:
Cleopatra Records — о смерти гитариста CINDERELLA
21 июл 2021
:
SEBASTIAN BACH почтил память гитариста CINDERELLA
21 июл 2021
:
CINDERELLA почтили память клавишника
19 июл 2021
:
Музыканты о смерти гитариста CINDERELLA
16 июл 2021
:
Музыканты CINDERELLA о смерти гитариста
16 июл 2021
:
Умер гитарист CINDERELLA
16 июл 2021
:
Умер бывший клавишник KISS и CINDERELLA
10 мар 2020
:
TOM KEIFER о годах в CINDERELLA: «Я ни о чём не жалею»
17 дек 2019
:
FRED COURY о возможности воссоединения CINDERELLA: «Если звёзды сойдутся, мы это сделаем»
14 авг 2019
:
TOM KEIFER: «Я уже не CINDERELLA»
17 фев 2017
:
Концертные записи CINDERELLA 1985 и 1986 года
27 сен 2016
:
Гитарист CINDERELLA: «Мои проблемы с алкоголем — причина бездействия группы»
20 май 2016
:
TOM KEIFER сообщил, что в ближайшее время CINDERELLA вряд ли вернутся на сцену
14 мар 2016
:
Басист CINDERELLA: «Не думаю, что Tom вернётся»
18 июн 2015
:
TOM KEIFER: «Никаких планов относительно CINDERELLA нет»
18 янв 2015
:
Гитарист CINDERELLA жалуется на творческую жизнь
18 июл 2014
:
Видео сольной песни гитариста CINDERELLA
11 июл 2014
:
Гитарист CINDERELLA выпускает сольную работу
18 апр 2014
:
Концертный релиз CINDERELLA
12 май 2013
:
CINDERELLA и JOHN CORABI: Видео
20 апр 2013
:
TOM KEIFER не отрицает появления в будущем нового альбома CINDERELLA
23 мар 2013
:
Участники FASTER PUSSYCAT, THE QUIREBOYS, DANGEROUS TOYS, ADLER выступили с CINDERELLA
23 авг 2012
:
Видео с сольного выступления вокалиста CINDERELLA
22 авг 2012
:
Фронтмен CINDERELLA подписал контракт на выпуск сольного альбома
30 июн 2011
:
Видео с выступления CINDERELLA
23 июн 2011
:
Видео с выступления CINDERELLA
23 фев 2011
:
CINDERELLA в России
11 июн 2010
:
CINDERELLA выступили в Мадриде
21 мар 2010
:
CINDERELLA дали первый концерт за три года
27 янв 2010
:
CINDERELLA серьезно репетирует перед туром
3 окт 2009
:
Концертный альбом CINDERELLA выйдет в ноябре
14 мар 2009
:
Новый релиз от CINDERELLA
30 авг 2007
:
Фронтмен CINDERELLA появится на новом диске LYNAM
31 мар 2006
:
CINDERELLA: Новый сборник в апреле
сегодня
CINDERELLA отказалась от тура
В недавнем интервью у барабанщика CINDERELLA спросили, есть ли шанс на то, что все ныне живущие участники группы вновь соберутся вместе:
«Не особо... Нам предлагали большой тур на лето следующего года, но его не будет»
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 224
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет