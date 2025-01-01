Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 71
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 15
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
24 ноя 2025 : 		 CINDERELLA отказалась от тура

11 авг 2025 : 		 ERIC BRITTINGHAM и FRED COURY готовы к концерту CINDERELLA

27 июн 2022 : 		 Возможен ли реюнион CINDERELLA?

4 апр 2022 : 		 Фронтмен CINDERELLA — о Джеффе ЛаБаре

22 июл 2021 : 		 Басист SKID ROW о гитаристе CINDERELLA

21 июл 2021 : 		 Семья о смерти гитариста CINDERELLA

21 июл 2021 : 		 Cleopatra Records — о смерти гитариста CINDERELLA

21 июл 2021 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память гитариста CINDERELLA

21 июл 2021 : 		 CINDERELLA почтили память клавишника

19 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти гитариста CINDERELLA

16 июл 2021 : 		 Музыканты CINDERELLA о смерти гитариста

16 июл 2021 : 		 Умер гитарист CINDERELLA

16 июл 2021 : 		 Умер бывший клавишник KISS и CINDERELLA

10 мар 2020 : 		 TOM KEIFER о годах в CINDERELLA: «Я ни о чём не жалею»

17 дек 2019 : 		 FRED COURY о возможности воссоединения CINDERELLA: «Если звёзды сойдутся, мы это сделаем»

14 авг 2019 : 		 TOM KEIFER: «Я уже не CINDERELLA»

17 фев 2017 : 		 Концертные записи CINDERELLA 1985 и 1986 года

27 сен 2016 : 		 Гитарист CINDERELLA: «Мои проблемы с алкоголем — причина бездействия группы»

20 май 2016 : 		 TOM KEIFER сообщил, что в ближайшее время CINDERELLA вряд ли вернутся на сцену

14 мар 2016 : 		 Басист CINDERELLA: «Не думаю, что Tom вернётся»

18 июн 2015 : 		 TOM KEIFER: «Никаких планов относительно CINDERELLA нет»

18 янв 2015 : 		 Гитарист CINDERELLA жалуется на творческую жизнь

18 июл 2014 : 		 Видео сольной песни гитариста CINDERELLA

11 июл 2014 : 		 Гитарист CINDERELLA выпускает сольную работу

18 апр 2014 : 		 Концертный релиз CINDERELLA

12 май 2013 : 		 CINDERELLA и JOHN CORABI: Видео
CINDERELLA отказалась от тура



В недавнем интервью у барабанщика CINDERELLA спросили, есть ли шанс на то, что все ныне живущие участники группы вновь соберутся вместе:

«Не особо... Нам предлагали большой тур на лето следующего года, но его не будет»




просмотров: 224

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
