CINDERELLA отказалась от тура



В недавнем интервью у барабанщика CINDERELLA спросили, есть ли шанс на то, что все ныне живущие участники группы вновь соберутся вместе:



«Не особо... Нам предлагали большой тур на лето следующего года, но его не будет»







