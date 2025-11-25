Arts
Новости
25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»
GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой



GUNS N' ROSES объявили даты выступлений на 2026 год, а также сообщили, что второго декабря состоится релиз сразу двух новых композиций — "Nothin'" и "Atlas":

March 28 - Monterrey, Mexico - Tecate Pa'l Norte*
April 1 - Porto Alegre, Brazil - Estádio Beira Rio
April 4 - São Paulo, Brazil - Monsters Of Rock*
April 7 - São José do Rio Preto, Brazil - Alberto Bertelli Lucatto
April 10 - Rio de Janeiro, Brazil - Engenhao
April 12 - Vitoria, Brazil - Estádio Estadual Kleber José de Andrade
April 15 - Salvador, Brazil - Arena Fonte Nova
April 18 - Fortaleza, Brazil - Arena Castelão
April 21 - Sao Luiz, Brazil - Estádio Governador João Castelo “Castelão”
April 25 - Belém do Para, Brazil - Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”
May 5 - Hollywood, FL - Hard Rock Hollywood
May 7 - Daytona Beach, FL - Welcome To Rockville *
June 4 - Gliwice, Poland - PreZero Arena Gliwice
June 6 - Gliwice, Poland - PreZero Arena Gliwice
June 10 - Dublin, Ireland - 3Arena
June 12 - Donington, UK - Download *
June 14 2026
June 18 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
June 20 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
June 23 - Berlin, Germany - Uber Arena
June 25 - Berlin, Germany - Uber Arena
June 28 - Antwerp, Belgium - AFAS Dome
July 1 - Paris, France - Accor Arena
July 3 - Paris, France - Accor Arena
July 23 - Raleigh, NC - Cater-Finley Stadium
July 26 - Saratoga Springs, NY - Saratoga Performing Arts Center
July 29 - Tinley Park, IL - Credit Union 1 Amphitheatre
August 1 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium
August 5 - Toronto, ON - Rogers Stadium
August 8 - Shakopee, MN - Mystic Lake Amphitheater
August 12 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium
August 16 - St. Louis, MO - Busch Stadium
August 19 - Kansas City, MO - Morton Amphitheater
August 22 - Las Vegas, NV - Allegiant Stadium
August 26 - Edmonton, AB - Commonwealth Stadium
August 29 - Vancouver, BC - BC Place
September 2 - San Diego, CA - Snapdragon Stadium
September 5 - Pasadena, CA - Rose Bowl
September 9 - Arlington, TX - Globe Life Field
September 12 - Ridgedale, MO - Thunder Ridge Nature Arena
September 16 - San Antonio, TX - Alamodome
September 19 - Atlanta, GA - Truist Park

* Festival appearance




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 ноя 2025
Klawd Air
Это ж тоже архивные песни или нет?
просмотров: 186

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
