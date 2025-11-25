сегодня



GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой



GUNS N' ROSES объявили даты выступлений на 2026 год, а также сообщили, что второго декабря состоится релиз сразу двух новых композиций — "Nothin'" и "Atlas":



March 28 - Monterrey, Mexico - Tecate Pa'l Norte*

April 1 - Porto Alegre, Brazil - Estádio Beira Rio

April 4 - São Paulo, Brazil - Monsters Of Rock*

April 7 - São José do Rio Preto, Brazil - Alberto Bertelli Lucatto

April 10 - Rio de Janeiro, Brazil - Engenhao

April 12 - Vitoria, Brazil - Estádio Estadual Kleber José de Andrade

April 15 - Salvador, Brazil - Arena Fonte Nova

April 18 - Fortaleza, Brazil - Arena Castelão

April 21 - Sao Luiz, Brazil - Estádio Governador João Castelo “Castelão”

April 25 - Belém do Para, Brazil - Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”

May 5 - Hollywood, FL - Hard Rock Hollywood

May 7 - Daytona Beach, FL - Welcome To Rockville *

June 4 - Gliwice, Poland - PreZero Arena Gliwice

June 6 - Gliwice, Poland - PreZero Arena Gliwice

June 10 - Dublin, Ireland - 3Arena

June 12 - Donington, UK - Download *

June 14 2026

June 18 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome

June 20 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome

June 23 - Berlin, Germany - Uber Arena

June 25 - Berlin, Germany - Uber Arena

June 28 - Antwerp, Belgium - AFAS Dome

July 1 - Paris, France - Accor Arena

July 3 - Paris, France - Accor Arena

July 23 - Raleigh, NC - Cater-Finley Stadium

July 26 - Saratoga Springs, NY - Saratoga Performing Arts Center

July 29 - Tinley Park, IL - Credit Union 1 Amphitheatre

August 1 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium

August 5 - Toronto, ON - Rogers Stadium

August 8 - Shakopee, MN - Mystic Lake Amphitheater

August 12 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

August 16 - St. Louis, MO - Busch Stadium

August 19 - Kansas City, MO - Morton Amphitheater

August 22 - Las Vegas, NV - Allegiant Stadium

August 26 - Edmonton, AB - Commonwealth Stadium

August 29 - Vancouver, BC - BC Place

September 2 - San Diego, CA - Snapdragon Stadium

September 5 - Pasadena, CA - Rose Bowl

September 9 - Arlington, TX - Globe Life Field

September 12 - Ridgedale, MO - Thunder Ridge Nature Arena

September 16 - San Antonio, TX - Alamodome

September 19 - Atlanta, GA - Truist Park



* Festival appearance







