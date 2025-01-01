24 ноя 2025



RICK WAKEMAN: «Мне уже заметно лучше»



RICK WAKEMAN опубликовал следующее сообщение:



«Как многие из вас, возможно, знают, несколько месяцев назад мне пришлось перенести свой тур по Америке из-за проблем со здоровьем, так как у меня было диагностировано неврологическое расстройство "гидроцефалия при нормальном давлении", и после госпитализации в сентябре мне была проведена необходимая операция на мозге, и я с радостью должен сказать, что все прошло очень успешно, и сейчас я выздоравливаю дома под присмотром моей любимой жены и наших замечательных пушистых животных-целителей!



На какое-то время мне нужно успокоиться, но мой хирург сказал, что я буду в полном порядке, к туру по Америке с моим сыном Оливером в марте, и после этого буду готов для всех будущих выступлений, а также для двух благотворительных концертов Saving Strays в Норвиче и Ипсвиче 19 и 20 декабря.



Я также рад сообщить, что это, похоже, никак не повлияло на мою игру на фортепиано, поскольку я по-прежнему способен взять странную неправильную ноту то тут, то там, когда теряю концентрацию!! Еще раз, я хотел бы поблагодарить всех, кто желал мне всего наилучшего в течение последних нескольких месяцев, за скорейшее выздоровление, поскольку это действительно много значило для меня.



Еще раз спасибо…Rick»

a big thank you for all the lovely messages ..... I'm doing really well and driving my lovely wife nuts !!!













