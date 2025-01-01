Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 41
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 41
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Rick Wakeman

*



24 ноя 2025 : 		 RICK WAKEMAN: «Мне уже заметно лучше»

30 сен 2025 : 		 Марки и монеты RICK WAKEMAN

8 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN переносит тур

10 сен 2024 : 		 Альбом RICK WAKEMAN & GORDON GILTRAP выйдет на виниле

23 янв 2024 : 		 RICK WAKEMAN анонсировал финальные гастроли

19 сен 2023 : 		 Вышел бокс-сет RICK WAKEMAN

23 янв 2023 : 		 RICK WAKEMAN выпустит альбом зимой

16 июн 2021 : 		 RICK WAKEMAN награждён орденом Британской Империи

17 дек 2020 : 		 Вышло переиздание RICK WAKEMAN

28 июл 2020 : 		 RICK WAKEMAN представил новый трек

19 фев 2020 : 		 RICK WAKEMAN выпустит альбом весной

15 янв 2020 : 		 RICK WAKEMAN начал запись альбома

21 окт 2019 : 		 RICK WAKEMAN выпускает бокс-сет

15 апр 2016 : 		 Сборник RICK WAKEMAN выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 RICK WAKEMAN перезапишет классику

13 ноя 2015 : 		 ALICE COOPER присоединится к RICK'у WAKEMAN'у

16 янв 2015 : 		 RICK WAKEMAN в Vivaldi Metal Project
| - |

|||| 24 ноя 2025

RICK WAKEMAN: «Мне уже заметно лучше»



zoom
RICK WAKEMAN опубликовал следующее сообщение:

«Как многие из вас, возможно, знают, несколько месяцев назад мне пришлось перенести свой тур по Америке из-за проблем со здоровьем, так как у меня было диагностировано неврологическое расстройство "гидроцефалия при нормальном давлении", и после госпитализации в сентябре мне была проведена необходимая операция на мозге, и я с радостью должен сказать, что все прошло очень успешно, и сейчас я выздоравливаю дома под присмотром моей любимой жены и наших замечательных пушистых животных-целителей!

На какое-то время мне нужно успокоиться, но мой хирург сказал, что я буду в полном порядке, к туру по Америке с моим сыном Оливером в марте, и после этого буду готов для всех будущих выступлений, а также для двух благотворительных концертов Saving Strays в Норвиче и Ипсвиче 19 и 20 декабря.

Я также рад сообщить, что это, похоже, никак не повлияло на мою игру на фортепиано, поскольку я по-прежнему способен взять странную неправильную ноту то тут, то там, когда теряю концентрацию!! Еще раз, я хотел бы поблагодарить всех, кто желал мне всего наилучшего в течение последних нескольких месяцев, за скорейшее выздоровление, поскольку это действительно много значило для меня.

Еще раз спасибо…Rick»

a big thank you for all the lovely messages ..... I'm doing really well and driving my lovely wife nuts !!!






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом