Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 41
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
*

Airbourne

*



24 ноя 2025 : 		 Новое видео AIRBOURNE

20 июл 2025 : 		 Видео полного выступления AIRBOURNE

25 июн 2025 : 		 AIRBOURNE завершают работу над альбомом

7 июн 2025 : 		 Новая песня AIRBOURNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист AIRBOURNE — о важности небольших площадок

18 июл 2022 : 		 AIRBOURNE выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2019 : 		 Новое видео AIRBOURNE

15 окт 2019 : 		 Новый сингл AIRBOURNE

9 сен 2019 : 		 Новое видео AIRBOURNE

24 авг 2019 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью

29 апр 2019 : 		 AIRBOURNE завершили работу над новым альбомом

29 сен 2017 : 		 Документальный фильм AIRBOURNE доступен для просмотра

19 сен 2017 : 		 Трейлер документального фильма AIRBOURNE

31 авг 2017 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 авг 2017 : 		 Бокс-сет AIRBOURNE выйдет осенью

8 апр 2017 : 		 AIRBOURNE сменили гитариста

28 фев 2017 : 		 AIRBOURNE почтили память Лемми

27 окт 2016 : 		 Песня AIRBOURNE в WWE

28 сен 2016 : 		 Вокалист AIRBOURNE упал со сцены

17 сен 2016 : 		 Новое видео AIRBOURNE

30 июл 2016 : 		 Видео с текстом от AIRBOURNE

7 июл 2016 : 		 Новая песня AIRBOURNE

23 июн 2016 : 		 Новый альбом AIRBOURNE выйдет осенью

28 янв 2015 : 		 AIRBOURNE на SPINEFARM RECORDS

10 ноя 2014 : 		 AIRBOURNE надеются выпустить новый альбом во второй половине 2015 года

21 окт 2013 : 		 Новое видео AIRBOURNE
|||| 24 ноя 2025

Новое видео AIRBOURNE



zoom
"Christmas Bonus", новое видео группы AIRBOURNE, доступно для просмотра ниже.

Joel O'Keeffe: «Рождество — время для рок-н-ролла! Помню, когда я был маленьким, мне совсем не нравились рождественские песенки — они меня раздражали. Я просто хотел послушать AC/DC и BLACK SABBATH. Но потом я купил новую пластинку AC/DC "The Razor's Edge", и там была песня "Mistress For Christmas". Я понятия не имел, что она означает, но именно ее я ставил на Рождество в том году. Зажигать на Рождество — одно из лучших времяпрепровождений в году — давайте все вместе потусуемся у рождественской елки!»




24 ноя 2025
G
GlowoErzum
Двадцать четыре года подряд с невозмутимым лицом играть примерно одно и то же это надо особый талант иметь.
просмотров: 150

