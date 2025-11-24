24 ноя 2025



Новое видео AIRBOURNE



"Christmas Bonus", новое видео группы AIRBOURNE, доступно для просмотра ниже.



Joel O'Keeffe: «Рождество — время для рок-н-ролла! Помню, когда я был маленьким, мне совсем не нравились рождественские песенки — они меня раздражали. Я просто хотел послушать AC/DC и BLACK SABBATH. Но потом я купил новую пластинку AC/DC "The Razor's Edge", и там была песня "Mistress For Christmas". Я понятия не имел, что она означает, но именно ее я ставил на Рождество в том году. Зажигать на Рождество — одно из лучших времяпрепровождений в году — давайте все вместе потусуемся у рождественской елки!»







