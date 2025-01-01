×
Charlotte Wessels
Нидерланды
-
https://charlottewessels.nl/
Myspace:
https://www.instagram.com/charlottewessels/
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialCharlotteWessels
24 ноя 2025
:
Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS
22 окт 2025
:
Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS
6 ноя 2024
:
CHARLOTTE WESSELS об уходе из DELAIN
4 ноя 2024
:
Студийное видео от CHARLOTTE WESSELS
10 окт 2024
:
CHARLOTTE WESSELS о роли продюсера
18 сен 2024
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
28 авг 2024
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
11 июл 2024
:
SIMONE SIMONS в новом видео CHARLOTTE WESSELS
14 июн 2024
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
17 май 2024
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
12 апр 2024
:
Новый альбом CHARLOTTE WESSELS выйдет осенью
12 янв 2024
:
Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS
9 янв 2024
:
CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу
17 дек 2022
:
SIMONE SIMONS и CHARLOTTE WESSELS исполнили кавер-версию IMOGEN HEAP
23 окт 2022
:
Новое видео Alissa White-Gluz & CHARLOTTE WESSELS
7 окт 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
22 сен 2022
:
CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN
1 сен 2022
:
Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS
28 июл 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
1 июл 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
13 май 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
26 ноя 2021
:
CHARLOTTE WESSELS выпустила новую песню
1 сен 2021
:
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
17 авг 2021
:
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
26 июл 2021
:
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
1 июл 2021
:
CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео
сегодня
Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS
Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS, которое состоялось в рамках Dynamo Metalfest 2025, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
01:28 Chasing Sunsets
05:53 Dopamine
10:00 Ode To The West Wind
14:26 The Crying Room
20:05 Vigor + Valor
23:23 Breathe;
24:25 Praise!
28:50 Soft Revoltuion
35:57 The Exorcism
просмотров: 82
Сообщений нет