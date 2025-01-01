Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 40
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 21
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Charlotte Wessels

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS

22 окт 2025 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

6 ноя 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS об уходе из DELAIN

4 ноя 2024 : 		 Студийное видео от CHARLOTTE WESSELS

10 окт 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS о роли продюсера

18 сен 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

28 авг 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

11 июл 2024 : 		 SIMONE SIMONS в новом видео CHARLOTTE WESSELS

14 июн 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

17 май 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

12 апр 2024 : 		 Новый альбом CHARLOTTE WESSELS выйдет осенью

12 янв 2024 : 		 Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS

9 янв 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу

17 дек 2022 : 		 SIMONE SIMONS и CHARLOTTE WESSELS исполнили кавер-версию IMOGEN HEAP

23 окт 2022 : 		 Новое видео Alissa White-Gluz & CHARLOTTE WESSELS

7 окт 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

22 сен 2022 : 		 CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN

1 сен 2022 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

28 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

1 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

13 май 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

26 ноя 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новую песню

1 сен 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

17 авг 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

26 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

1 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео
Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS



Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS, которое состоялось в рамках Dynamo Metalfest 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
01:28 Chasing Sunsets
05:53 Dopamine
10:00 Ode To The West Wind
14:26 The Crying Room
20:05 Vigor + Valor
23:23 Breathe;
24:25 Praise!
28:50 Soft Revoltuion
35:57 The Exorcism




