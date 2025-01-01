сегодня



Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS



Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS, которое состоялось в рамках Dynamo Metalfest 2025, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

01:28 Chasing Sunsets

05:53 Dopamine

10:00 Ode To The West Wind

14:26 The Crying Room

20:05 Vigor + Valor

23:23 Breathe;

24:25 Praise!

28:50 Soft Revoltuion

35:57 The Exorcism







+0 -0



просмотров: 82

