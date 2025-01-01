Arts
Вокалист DEF LEPPARD: «Жаль, что DAVID COVERDALE ушел на пенсию»



JOE ELLIOTT в недавнем выпуске своего шоу на Planet Rock прокомментировал решение DAVID COVERDALE уйти на пенсию:

«Итак, поднимите руку, если, как и у меня всего несколько дней назад, у вас на глазах выступили слезы, когда вы смотрели, как лорд COVERDALE объявил о своей отставке.

Теперь мы вернемся в далекое прошлое — в 1981 год, если быть точным. DEF LEPPARD и WHITESNAKE много-много раз гастролировали вместе, но я знаю его с тех пор, как мы [DEF LEPPARD] записывали альбом "High"N " Dry" [1981], а он [WHITESNAKE] записывал альбом "Saints & Sinners". Он позволял мне заходить к нему в студию, смотреть, как он поет, и подбадривал меня, когда мне было действительно трудно работать с [давним продюсером DEF LEPPARD] Маттом Ланге. Он был таким замечательным парнем и очень щедро угощал меня бренди, если можно так выразиться.

Мне было очень грустно видеть объявление о завершении карьеры David'a, но на самом деле это было ожидаемо. Он все сделал. Он был на сцене, и он сделал это, и он заслуживает того, чтобы провести некоторое время со своей семьей и просто больше не беспокоиться.

Итак, я хотел бы посвятить свои воспоминания о David'e этой песне, в которой я принял участие, и, честно говоря, это одна из самых эмоциональных вещей, которые он когда-либо делал. Итак, от имени всего мира, David, если ты слушаешь, поздравляю тебя с выходом на пенсию!»

После чего Joe поставил композицию "Ain't No Love In The Heart Of The City", кавер-версию темы Michael Price и Dan Walsh, которую первым записал в 1974 году Bobby "Blue" Bland для альбома "Dreamer" album. WHITESNAKE записали свою версию для дебютного EP "Snakebite".




