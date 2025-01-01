сегодня



TOMMY THAYER записался с вокалистом BLACK 'N BLUE



TOMMY THAYER объединился со своим бывшим коллегой по BLACK 'N BLUE, Jaime St. James, для записи нового ЕР "Bombshell":



01. Bombshell

02. Bulletproof

03. Time of My Life

04. Tonight's the Night

05. Magnetic

06. I Wanna Fly



Thayer и St. James: «Наша история всегда была в первую очередь о дружбе. С самого зарождения BLACK 'N BLUE, до турне, записей и безумия 80-х, мы были двумя друзьями, которые вместе писали песни и осуществляли мечты. Эта связь никогда не менялась.



На "Bombshell" мы впервые с конца 80-х сочиняем и записываем новую музыку бок о бок. У нас не было никакого плана, мы просто хотели собраться вместе, сочинить музыку и посмотреть, к чему это нас приведет. Радость для нас заключается в самом процессе, и именно это заставляет нас возвращаться к нему спустя все эти годы.



Эти шесть песен — история о двух лучших друзьях, которые занимаются тем, чем любят больше всего: создают и записывают музыку вместе. С этого все началось и продолжается до сих пор.



Наслаждайтесь!»















