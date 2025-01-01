Arts
*

Adept

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео ADEPT



zoom
“Parting Ways”, новое видео ADEPT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Blood Covenant, релиз которого состоялся 24 октября на Napalm Records в следующих вариантах:

– 1LP Marbled Translucent Orange – strictly limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– CD + Shirt Bundle
– 1CD Digipak, incl. 16p Booklet
– Digital Album

Трек-лист:

“Blood Covenant”
“Heaven”
“Define Me”
“YOU”
“Parting Ways”
“Filthy Tongue”
“Time Is A Destroyer”
“Battered Skin”
“No Matter The Years”
“Ignore The Sun”
“The Rapture Of Dust”






просмотров: 84

