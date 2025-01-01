Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

15 авг 2024 :
У HALESTORM готова половина
30 июл 2024 :
HALESTORM хотят выпустить альбом в 2025
28 июл 2024 :
Басист SKID ROW присоединился на сцене к HALESTORM
14 июл 2024 :
Бурбон от HALESTORM
11 июл 2024 :
Вокалистка HALESTORM о похвале JON BON JOVI
1 июл 2024 :
Вокалистка HALESTORM выступила с кавер-группой
24 июн 2024 :
Вокалистка HALESTORM: «Работа в этот раз сильно отличается»
17 июн 2024 :
Вокалистка HALESTORM: «Новую музыку стоит ждать!»
7 июн 2024 :
HALESTORM замутили с I PREVAIL: Звуки
28 май 2024 :
HALESTORM замутили с I PREVAIL
18 май 2024 :
Концертное видео от HALESTORM
11 май 2024 :
Барабанщик HALESTORM: «Мы одни из немногих, кто не использует подкладки»
25 апр 2024 :
Участники HALESTORM о проблемах с психикой
9 апр 2024 :
Гитарист HALESTORM: «Да у нас полно идей!»
1 апр 2024 :
Вокалистка HALESTORM: «Мы все в одной связке!»
29 мар 2024 :
HALESTORM завершают сочинение
16 мар 2024 :
Почему HALESTORM решили поменять продюсера
23 янв 2024 :
Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO
20 дек 2023 :
Видео полного выступления HALESTORM
7 дек 2023 :
Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару
4 дек 2023 :
HALESTORM собирают идеи
22 ноя 2023 :
Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»
3 ноя 2023 :
Бережет ли голос вокалистка HALESTORM
31 окт 2023 :
HALESTORM о продюсере
19 окт 2023 :
Вокалистка HALESTORM любит подслушивать
30 авг 2023 :
Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом
10 авг 2023 :
Видео полного выступления HALESTORM
9 авг 2023 :
HALESTORM начнут думать об альбоме после тура
1 авг 2023 :
Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?
20 июн 2023 :
Профессиональное полного выступления HALESTORM
10 июн 2023 :
Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»
5 июн 2023 :
Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»
25 май 2023 :
ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM
13 апр 2023 :
Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»
7 апр 2023 :
Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY
3 апр 2023 :
Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле
7 мар 2023 :
Вокалистка HALESTORM несёт миру правду
28 янв 2023 :
HALESTORM думают о новом
9 янв 2023 :
Барабанщик HALESTORM — о последнем диске
3 янв 2023 :
Басист HALESTORM о турах после пандемии
3 ноя 2022 :
Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»
31 окт 2022 :
HALESTORM готовят переиздание
25 окт 2022 :
Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»
23 окт 2022 :
HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон
23 окт 2022 :
Концертное видео HALESTORM
21 окт 2022 :
Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»
16 окт 2022 :
HALESTORM готовят новые кавер-версии
30 сен 2022 :
Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»
2 сен 2022 :
Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам
22 авг 2022 :
HALESTORM исполняют ADELE
26 июл 2022 :
Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами
22 июл 2022 :
HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON
21 июл 2022 :
Новое видео HALESTORM
11 июл 2022 :
Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»
30 июн 2022 :
Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»
18 июн 2022 :
Вокалистка HALESTORM: «Я би!»
6 июн 2022 :
HALESTORM получили платину
29 апр 2022 :
Акустика от HALESTORM
24 апр 2022 :
Видео с текстом от HALESTORM
28 мар 2022 :
HALESTORM выпускают комиксы
11 мар 2022 :
Вокалистка HALESTORM — о встрече с вокалисткой HEART
23 фев 2022 :
Новое видео HALESTORM
23 фев 2022 :
Вокалистка HALESTORM — о концертах в пандемию
4 фев 2022 :
Новая песня HALESTORM
2 фев 2022 :
Вокалистка HALESTORM — о сгоревшем автобусе
29 янв 2022 :
HALESTORM отменили европейский тур
21 янв 2022 :
У HALESTORM сгорел автобус
3 янв 2022 :
Видео с выступления HALESTORM
21 дек 2021 :
Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом дался тяжело»
10 дек 2021 :
HALESTORM завершили работу над альбомом
15 ноя 2021 :
Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK
6 ноя 2021 :
HALESTORM в акустике
5 ноя 2021 :
HALESTORM завершили запись
5 ноя 2021 :
HALESTORM анонсировали стрим
31 окт 2021 :
"Tales From The Dead" от HALESTORM
27 окт 2021 :
Tales From The Dead от HALESTORM
24 окт 2021 :
24 сен 2021 :
HALESTORM вернулись к записи
3 сен 2021 :
HALESTORM исполнили новую песню
2 сен 2021 :
Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»
29 авг 2021 :
Вокалистка HALESTORM о своей коллекции
18 авг 2021 :
Новое видео HALESTORM
21 июл 2021 :
HALESTORM отыграли первое шоу после паузы
21 июн 2021 :
HALESTORM в акустике
10 июн 2021 :
Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку
15 май 2021 :
LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео
12 май 2021 :
LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню
23 апр 2021 :
Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»
11 мар 2021 :
Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео
24 фев 2021 :
Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки
23 фев 2021 :
Кавер-версия THE WHO от HALESTORM
17 фев 2021 :
Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом
10 фев 2021 :
Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD
1 фев 2021 :
Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине
24 янв 2021 :
Вокалистка HALESTORM рада Камале Харрис
18 дек 2020 :
HALESTORM начали запись
23 ноя 2020 :
У HALESTORM 60 демок
12 ноя 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»
8 ноя 2020 :
Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену
30 сен 2020 :
Первые вокалистки HALESTORM
29 сен 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»
9 сен 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»
27 авг 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»
26 авг 2020 :
Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам
16 авг 2020 :
Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM
8 авг 2020 :
Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS
8 авг 2020 :
Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE
31 июл 2020 :
Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM
31 июл 2020 :
Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM
28 июл 2020 :
Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло
1 июл 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»
26 июн 2020 :
HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»
16 июн 2020 :
Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»
12 июн 2020 :
Новое послание от вокалистки HALESTORM
10 июн 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»
31 май 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»
19 май 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»
12 май 2020 :
Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой
10 май 2020 :
Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM
25 апр 2020 :
Поженятся ли участники HALESTORM?
19 апр 2020 :
Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба
19 апр 2020 :
Акустика от участников HALESTORM
16 апр 2020 :
LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками
16 мар 2020 :
Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»
6 мар 2020 :
HALESTORM работают над «свежим» материалом
14 фев 2020 :
Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee
21 янв 2020 :
HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР
22 дек 2019 :
Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы
14 дек 2019 :
Акустика от HALESTORM
13 дек 2019 :
HALESTORM завершили запись ЕР
8 дек 2019 :
Акустика от HALESTORM
23 ноя 2019 :
Вокалистка HALESTORM: «Никогда и никому не позволяйте говорить вам, что вы непривлекательны, что вы урод или фрик просто из-за того, что вы такой, какой есть»
2 ноя 2019 :
Юбилейное издание HALESTORM выйдет зимой
1 ноя 2019 :
Вокалистка HALESTORM: «Мы не используем подкладки»
30 окт 2019 :
Вокалистка HALESTORM исполняет SOUNDGARDEN
29 окт 2019 :
Акустика от HALESTORM
10 сен 2019 :
Акустика от HALESTORM
21 авг 2019 :
Рэперы — новые рок-звезды? Отвечает вокалистка HALESTORM
2 авг 2019 :
Панорамное концертное видео HALESTORM
1 авг 2019 :
Вокалистка HALESTORM: «Учителя не были в восторге от группы»
30 июн 2019 :
Сингл HALESTORM стал платиновым
25 июн 2019 :
У HALESTORM есть «предварительный план» по созданию новой музыки в 2020 году
22 май 2019 :
Вокалистка HALESTORM: «В переиздание я хотела бы включить много интересного»
29 мар 2019 :
Новое видео HALESTORM
22 янв 2019 :
Фронтвумен HALESTORM защищает GRETA VAN FLEET из-за сравнения их с LED ZEPPELIN
30 ноя 2018 :
Концертные клипы HALESTORM
11 окт 2018 :
Новое видео HALESTORM
5 окт 2018 :
Панорамное видео HALESTORM
29 сен 2018 :
Музыканты HALESTORM исполняют LED ZEPPELIN
27 авг 2018 :
HALESTORM сравнялись с THE PRETTY RECKLESS
3 авг 2018 :
Новые песни HALESTORM
1 авг 2018 :
Новые песни HALESTORM
31 июл 2018 :
Акустика от HALESTORM
30 июл 2018 :
Новая песня HALESTORM
29 июл 2018 :
Новая песня HALESTORM
21 июл 2018 :
Новая песня HALESTORM
11 июл 2018 :
Видео с выступления HALESTORM
2 июл 2018 :
Новое видео HALESTORM
23 июн 2018 :
Новая песня HALESTORM
31 май 2018 :
Новый альбом HALESTORM выйдет в июле
14 фев 2018 :
Видео исполнения новой песни HALESTORM
8 фев 2018 :
Басист HALESTORM о новом альбоме: «Это наша лучшая запись!»
5 фев 2018 :
HALESTORM исполнили новую песню
31 янв 2018 :
HALESTORM почти закончили запись
6 июн 2017 :
Вокалистка HALESTORM исполняет "I Will Always Love You"
5 июн 2017 :
HALESTORM работают над четвёртым альбомом
19 май 2017 :
Вокалистка HALESTORM почтила память Криса Корнелла
12 май 2017 :
Музыканты HALESTORM исполняют AEROSMITH, RAINBOW
5 май 2017 :
Новое видео HALESTORM
30 янв 2017 :
Вокалистка HALESTORM's исполняет AC/DC, AEROSMITH, HEART, PAT BENATAR с THE EAST SIDE GAMBLERS
7 янв 2017 :
Кавер-версии METALLICA, SOUNDGARDEN от HALESTORM
31 дек 2016 :
Кавер-версия JOAN JETT & THE BLACKHEARTS от HALESTORM
2 дек 2016 :
HALESTORM записали кавер-версии WHITESNAKE, METALLICA, SOUNDGARDEN
1 дек 2016 :
HALESTORM исполняют WHITESNAKE
19 ноя 2016 :
Кавер-версия AC/DC от HALESTORM
6 окт 2016 :
Вокалистка HALESTORM о выборах
15 сен 2016 :
Обучающее видео от HALESTORM
1 сен 2016 :
Музыканты HALESTORM исполняют классику LED ZEPPELIN, AEROSMITH
29 авг 2016 :
Акустика от HALESTORM
24 авг 2016 :
Как запись кавер-версий повлияла на работу над собственным материалом HALESTORM
6 июл 2016 :
Вокалистка HALESTORM исполняет песню ALICE COOPER
8 июн 2016 :
Видео с выступления HALESTORM
4 июн 2016 :
Вокалистка HALESTORM считает, что LITA FORD стала "крёстной матерью" для всех девушек в роке
23 май 2016 :
Музыкантов HALESTORM до сих пор смешат туалетные шутки
16 май 2016 :
ЕР HALESTORM доступен для прослушивания
30 апр 2016 :
Вокалистка HALESTORM сыграла на рояле
24 апр 2016 :
Как вокалистка HALESTORM стала монашкой
23 апр 2016 :
HALESTORM и DOROTHY исполняют FOGHAT
15 апр 2016 :
Вокалистка HALESTORM не знает за кого голосовать
10 мар 2016 :
Концертный винил HALESTORM выйдет апреле
15 фев 2016 :
HALESTORM исполнили кавер-версию EAGLES OF DEATH METAL
12 фев 2016 :
Вокалистка HALESTORM превратилась в EDDIE
10 фев 2016 :
Видео с концерта HALESTORM
6 фев 2016 :
Колыбельные от HALESTORM
2 фев 2016 :
Новое видео HALESTORM
21 янв 2016 :
Акустика от HALESTORM
20 янв 2016 :
HALESTORM начинают думать о новом альбоме
18 янв 2016 :
Вокалистка HALESTORM выступила с участниками SKID ROW, CINDERELLA
4 янв 2016 :
Вокалистка HALESTORM выступила с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA
16 дек 2015 :
Акустика от HALESTORM
14 дек 2015 :
Акустика от HALESTORM
5 дек 2015 :
Акустика от HALESTORM
3 дек 2015 :
Вокалистка HALESTORM рада воссоединению GUNS N' ROSES
12 ноя 2015 :
Новое видео HALESTORM
9 ноя 2015 :
Вокалистка HALESTORM о TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA
5 ноя 2015 :
Басист HALESTORM о том, с кем встречается Lizzy Hale
7 окт 2015 :
Вокалистка HALESTORM в образе монашки
1 окт 2015 :
HALESTORM отвечают на вопросы Playboy
26 сен 2015 :
Профессиональное видео полного выступления HALESTORM
13 сен 2015 :
Вокалистка HALESTORM не в силах отказаться от секса
2 сен 2015 :
Вокалистка HALESTORM исполняет BLACK SABBATH, AC/DC
28 авг 2015 :
Песня HALESTORM в 20 стилях
20 авг 2015 :
HALESTORM целиком отыграли новый альбом
20 авг 2015 :
Вокалистка HALESTORM о Taylor Momsen
3 авг 2015 :
Вокалистка HALESTORM: «В этом году я стараюсь больше соответствовать своему возрасту»
24 июл 2015 :
HALESTORM установили новый рекорд
23 июл 2015 :
Вокалист SLIPKNOT присоединился на сцене к HALESTORM
5 июн 2015 :
Акустика от HALESTORM
27 май 2015 :
Акустика от HALESTORM
27 май 2015 :
Профессиональное видео с выступления HALESTORM
21 май 2015 :
Вокалистка HALESTORM: «Мы хотим видеть мужские соски!»
17 май 2015 :
Акустика от HALESTORM
11 май 2015 :
Видео с текстом от HALESTORM
8 май 2015 :
Кавер-версия LITTLE BIG TOWN от HALESTORM
5 май 2015 :
Вокалистка HALESTORM: "Секс и рок-н-ролл идут рука об руку"
2 май 2015 :
HALESTORM в акустике
22 апр 2015 :
HALESTORM любят «креативных» хейтеров
19 апр 2015 :
Видео с выступления HALESTORM
15 апр 2015 :
Новая песня HALESTORM
3 апр 2015 :
Новый альбом HALESTORM доступен для прослушивания
13 мар 2015 :
HALESTORM исполнили новую песню
4 мар 2015 :
HALESTORM исполняют новые песни
2 мар 2015 :
Новое видео HALESTORM
18 фев 2015 :
Новая песня HALESTORM
16 фев 2015 :
Вокалистка HALESTORM о новом альбоме
29 янв 2015 :
Новое видео HALESTORM
20 янв 2015 :
Вокалистка HALESTORM о новом альбоме: "В нем определенно есть толика сумасшествия"
16 янв 2015 :
Вокалистка HALESTORM о концертах с THE PRETTY RECKLESS: "Яиц у нас хватит на всех!"
16 янв 2015 :
Вокалистка HALESTORM: "Я не хотела вас сильно пугать"
12 янв 2015 :
Новый альбом HALESTORM выйдет в апреле
3 янв 2015 :
HALESTORM считают время до выхода их третьего альбома
9 дек 2014 :
LZZY HALE про грядущий альбом HALESTORM: "Не думаю, что мы когда-либо звучали подобным образом"
30 ноя 2014 :
HALESTORM закончили запись третьего альбома
19 ноя 2014 :
HALESTORM исполнили новую песню
30 окт 2014 :
HALESTORM планируют выпуск винила
8 авг 2014 :
Вокалистка HALESTORM и LINDSEY STIRLING в "America's Got Talent"
7 авг 2014 :
Вокалистка HALESTORM выступила с ERIC'ом CHURCH'ом
30 июл 2014 :
HALESTORM исполнили новую песню
28 июл 2014 :
Акустика от HALESTORM
16 июл 2014 :
Вокалистка HALESTORM и LINDSEY STIRLING в 'Good Morning America'
9 июл 2014 :
HALESTORM исполнили новую песню
6 июн 2014 :
День в туре с HALESTORM
16 май 2014 :
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к LINDSEY STIRLING
2 май 2014 :
Видео с выступления HALESTORM
27 апр 2014 :
Вокалистка HALESTORM в новом клипе LINDSEY STIRLING
27 апр 2014 :
Видео с выступления HALESTORM
23 апр 2014 :
Вокалистка HALESTORM на новом альбоме LINDSEY STIRLING
14 апр 2014 :
HALESTORM выступили с временным басистом
6 апр 2014 :
HALESTORM исполнили новый трек
4 апр 2014 :
HALESTORM исполнили две песни
13 мар 2014 :
Кавер-версия DIO от HALESTORM
5 фев 2014 :
Новое видео HALESTORM
16 дек 2013 :
HALESTORM начнут сочинение в январе
29 ноя 2013 :
Вокалистка HALESTORM запустила линию одежды
11 окт 2013 :
Новый ЕР HALESTORM доступен для прослушивания
1 окт 2013 :
Обложка нового ЕР HALESTORM
24 сен 2013 :
Кавер-версия DAFT PUNK от HALESTORM
11 сен 2013 :
Новый ЕР HALESTORM выйдет в октябре
9 сен 2013 :
TOM KEIFER присоединился на сцене к HALESTORM
6 авг 2013 :
Новое видео HALESTORM
3 авг 2013 :
Видео с выступления HALESTORM
2 июл 2013 :
Грэмми не сделало богатыми HALESTORM
11 июн 2013 :
Видео с текстом от HALESTORM
21 май 2013 :
Вокалистка HALESTORM не против съёмок для журнала PLAYBOY
15 май 2013 :
Акустика от HALESTORM
5 май 2013 :
SLASH, SHINEDOWN, DISTURBED на новой версии 'Here's To Us' HALESTORM
4 май 2013 :
Вокалист DISTURBED присоединился к HALESTORM для исполнения кавер-версии LED ZEPPELIN Classic
17 апр 2013 :
Акустика от HALESTORM
21 мар 2013 :
HALESTORM поделились планами на будущее
14 мар 2013 :
HALESTORM исполнили кавер-версии JUDAS PRIEST, DIO
9 мар 2013 :
HALESTORM исполнили кавер-версию DIO
15 фев 2013 :
Барабанщик HALESTORM: "Я думал, что победят LAMB OF GOD"
13 фев 2013 :
Вокалистка HALESTORM: "Я совсем не против выглядеть сексуально"
12 фев 2013 :
Вокалистка HALESTORM о Грэмми
11 фев 2013 :
JASON BITTNER: Победа HALESTORM - это еще хуже, чем проигрыш METALLICA JETHRO TULL
11 фев 2013 :
Новое видео HALESTORM
11 фев 2013 :
Подруга барабанщика HALESTORM попала в больницу после вечеринки
11 фев 2013 :
HALESTORM получили Грэмми
31 янв 2013 :
HALESTORM в 'Jimmy Kimmel Live!'
29 дек 2012 :
HALESTORM исполнили кавер-версии JUDAS PRIEST, AC/DC, GUNS N' ROSES, SKID ROW
13 дек 2012 :
HALESTORM могут запись миньон с кавер-версиями
8 дек 2012 :
Вокалистка HALESTORM о номинации на Грэмми
8 ноя 2012 :
Цифровой ЕР HALESTORM
1 ноя 2012 :
HALESTORM в 'The Live Room'
29 окт 2012 :
SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с HALESTORM
9 окт 2012 :
HALESTORM в акустике
27 сен 2012 :
Акустика от HALESTORM
13 сен 2012 :
HALESTORM в акустике
31 авг 2012 :
Вокалистка HALESTORM названа самой "горячей цыпочкой в хард-роке 2012" по версии журнала Revolver
23 авг 2012 :
Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к HALESTORM
19 авг 2012 :
Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к HALESTORM
28 июл 2012 :
HALESTORM о ситуации с вокалистом LAMB OF GOD
25 июн 2012 :
Новое видео HALESTORM
12 июн 2012 :
Видео с выступления HALESTORM
11 июн 2012 :
Вокалистка HALESTORM исполнила кавер-версию AC/DC вместе с COREY TAYLOR'ом
7 апр 2012 :
Новый альбом HALESTORM доступен для прослушивания
15 мар 2012 :
Обложка нового альбома HALESTORM
28 фев 2012 :
Акустика от HALESTORM
15 фев 2012 :
Новое видео HALESTORM
24 янв 2012 :
Новый альбом HALESTORM выйдет в апреле
23 янв 2012 :
HALESTORM исполнили классику HEART
1 дек 2011 :
Вокалистка HALESTORM хочет создать женскую супер-группу
