Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 42
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 42
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



25 ноя 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : 		 Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM



zoom
HALESTORM при участии вокалиста BAD COMPANY, представили собственное прочтение хита BAD COMPANY Shooting Star. Этот трек вошел в сборник Can’t Get Enough: A Tribute to Bad Company




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом