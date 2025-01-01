сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 ноября на Suncorp Stadium, Brisbane, Australia, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel

Ride the Lightning

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Kirk and Rob Doodle (“Smoko” by The Chats)

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy (Extended jam outro)

Lux Æterna

Master of Puppets

One

