×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
42
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
22
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Новая песня ULVER
16
Новое видео CLAWFINGER
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
42
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
22
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
21
Новая песня ULVER
16
Новое видео CLAWFINGER
13
все новости группы
Temple of Katharsis
Греция
Black Metal
https://templeofkatharsis.bandcamp.com
Facebook:
https://www.facebook.com/templeofkatharsis
25 ноя 2025
:
Новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS доступен для прослушивания
17 авг 2025
:
Новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS выйдет оснью
16 июл 2025
:
Новая песня TEMPLE OF KATHARSIS
8 авг 2023
:
Новое видео TEMPLE OF KATHARSIS
16 июн 2023
:
Новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS выйдет летом
сегодня
Новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS доступен для прослушивания
Worshipers Of The Ancient Necromancy, новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS, доступен для прослушивания ниже.
https://templeofkatharsis.bandcamp.com
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 71
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет