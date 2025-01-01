сегодня



Концертный релиз 1349 доступен для просмотра



Winter Mass, новый концертный релиз 1349, доступен для просмотра ниже:



01. Enter Inferno 00:00

02. Sculptor of Flesh 01:49

03. Slaves 05:07

04. Through Eyes of Stone 09:50

05. Cauldron 14:43

06. Striding the Chasm 19:00

07. Chasing Dragons 25:38

08. Serpentine Sibilance 32:26

09. I am Abomination 37:55

10. Golem 42:27

11. Atomic Chapel 45:14

12. Dodskamp 52:21

13. Abyssos Antithesis 58:00







