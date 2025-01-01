Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 27
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

1349

*



27 ноя 2025 : 		 Концертный релиз 1349 доступен для просмотра

29 окт 2025 : 		 Концертное видео 1349

1 окт 2025 : 		 Концертное видео 1349

4 окт 2024 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

14 сен 2024 : 		 Новая песня 1349

6 авг 2024 : 		 Новое видео 1349

9 июл 2024 : 		 Новое видео 1349

3 май 2024 : 		 Новая песня 1349

27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления 1349

24 апр 2020 : 		 Участники 1349 обсуждают блэк-металл

16 апр 2020 : 		 Новая песня 1349

24 янв 2020 : 		 Новое видео 1349

30 окт 2019 : 		 Обучающее видео от 1349

18 окт 2019 : 		 Новый альбом 1349 доступен для прослушивания

24 сен 2019 : 		 Новое видео 1349

5 сен 2019 : 		 Новая песня 1349

1 авг 2019 : 		 Новая песня 1349

10 июл 2019 : 		 Новая песня 1349

4 апр 2019 : 		 Винил 1349 выйдет весной

15 янв 2019 : 		 Новая песня 1349

28 фев 2017 : 		 1349 на Season Of Mist

21 сен 2015 : 		 1349 отметят юбилей "Hellfire"

25 сен 2014 : 		 Новое видео 1349

28 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

8 авг 2014 : 		 Новая песня 1349

6 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома 1349
Концертный релиз 1349 доступен для просмотра



Winter Mass, новый концертный релиз 1349, доступен для просмотра ниже:

01. Enter Inferno 00:00
02. Sculptor of Flesh 01:49
03. Slaves 05:07
04. Through Eyes of Stone 09:50
05. Cauldron 14:43
06. Striding the Chasm 19:00
07. Chasing Dragons 25:38
08. Serpentine Sibilance 32:26
09. I am Abomination 37:55
10. Golem 42:27
11. Atomic Chapel 45:14
12. Dodskamp 52:21
13. Abyssos Antithesis 58:00




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
