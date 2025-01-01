Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 44
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 24
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 23
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 44
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 24
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 23
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Sodom

*



26 ноя 2025 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

8 сен 2025 : 		 Умер бывший барабанщик SODOM

4 июн 2025 : 		 Новая песня SODOM

27 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»

19 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»

7 май 2025 : 		 Новое видео SODOM

2 май 2025 : 		 Лидер SODOM о решении снизить туровую активность

9 апр 2025 : 		 Новая песня SODOM

16 янв 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»

29 дек 2024 : 		 Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»

17 ноя 2024 : 		 Новое видео SODOM

11 окт 2024 : 		 Новое видео SODOM

6 сен 2024 : 		 SODOM готовят переиздание

22 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

4 июн 2024 : 		 SODOM целиком сыграли Agent Orange

29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом

2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздание SODOM выйдет зимой



zoom
27 февраля BMG выпустят расширенную версию шестого студийного альбома SODOM, "Get What You Deserve", новый микс которому обеспечил Andy Brings. Новое издание будет содержать ремастированную и ремикшированную версию ЕР "Aber Bitte Mit Sahne", а также первое шоу с барабанщиком Гвидо "Атомик Стиф" Рихтером на двойном виниле и DVD. В бокс-сет также войдут фотографии и планировавшаяся оригинальная обложка Andreas Marschall.

Brings: «В этом альбоме нет ничего приятного — ни в звучании, ни в текстах песен. Так не должно было быть. Он должен был быть абсолютно недружелюбным. Остальные были безупречны».

Thomas "Angelripper" Such: «С Атомик Стиф за барабанами мы превратились в неудержимую машину — как в студии, так и на сцене.

Наши сердца разрываются от того, что он ушел из жизни слишком рано, 31 августа 2025 года, всего в возрасте 57 лет, и мы не можем быть свидетелями того, как такие песни, как "Jabba The Hutt", "Sodomized" и "Silence Is Consent", вновь обретают популярность. Он был немецким Dave Lombardo — потрясающий барабанщик!»

Brings: «В то время каждая группа внезапно захотела стать PANTERA или MACHINE HEAD. Невероятно чистой, стерильной и технически совершенной. Мы этого не сделали. Не могли, не были готовы, не хотели!»

Angelripper : «С "Get What You Deserve" мы хотели вернуться к нашим корням — больше VENOM, больше MOTÖRHEAD. Панк-корни Энди также проявились сильнее, что было мне как раз по душе. Короткие песни, максимальная отдача, прямолинейный материал — все так и должно быть!»

"Sodomized" стала первой песней, которая была написана в 1993 году новым составом. В новом клипе, собранным из архивных материалом Brings'a, есть не только сама группа, но и ряд известных музыкантов, включая Лемми.

Brings: «Я хотел довести альбом, в котором и так почти не было добавок и никакого балласта, до абсолютного максимума. Никаких сэмплов, никаких трюков, просто очень раздраженная группа на пике своей творческой энергии».

Angelripper: «Более 30 лет назад мы пошли против течения, выпустив этот альбом, и сегодня мы делаем это снова. Ничто не звучит так, как этот альбом, и я горжусь этим. "Get What You Deserve" был, есть и всегда будет звуком чистого неповиновения. Лично мой любимый альбом SODOM!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом