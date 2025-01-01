сегодня



Переиздание SODOM выйдет зимой



27 февраля BMG выпустят расширенную версию шестого студийного альбома SODOM, "Get What You Deserve", новый микс которому обеспечил Andy Brings. Новое издание будет содержать ремастированную и ремикшированную версию ЕР "Aber Bitte Mit Sahne", а также первое шоу с барабанщиком Гвидо "Атомик Стиф" Рихтером на двойном виниле и DVD. В бокс-сет также войдут фотографии и планировавшаяся оригинальная обложка Andreas Marschall.



Brings: «В этом альбоме нет ничего приятного — ни в звучании, ни в текстах песен. Так не должно было быть. Он должен был быть абсолютно недружелюбным. Остальные были безупречны».



Thomas "Angelripper" Such: «С Атомик Стиф за барабанами мы превратились в неудержимую машину — как в студии, так и на сцене.



Наши сердца разрываются от того, что он ушел из жизни слишком рано, 31 августа 2025 года, всего в возрасте 57 лет, и мы не можем быть свидетелями того, как такие песни, как "Jabba The Hutt", "Sodomized" и "Silence Is Consent", вновь обретают популярность. Он был немецким Dave Lombardo — потрясающий барабанщик!»



Brings: «В то время каждая группа внезапно захотела стать PANTERA или MACHINE HEAD. Невероятно чистой, стерильной и технически совершенной. Мы этого не сделали. Не могли, не были готовы, не хотели!»



Angelripper : «С "Get What You Deserve" мы хотели вернуться к нашим корням — больше VENOM, больше MOTÖRHEAD. Панк-корни Энди также проявились сильнее, что было мне как раз по душе. Короткие песни, максимальная отдача, прямолинейный материал — все так и должно быть!»



"Sodomized" стала первой песней, которая была написана в 1993 году новым составом. В новом клипе, собранным из архивных материалом Brings'a, есть не только сама группа, но и ряд известных музыкантов, включая Лемми.



Brings: «Я хотел довести альбом, в котором и так почти не было добавок и никакого балласта, до абсолютного максимума. Никаких сэмплов, никаких трюков, просто очень раздраженная группа на пике своей творческой энергии».



Angelripper: «Более 30 лет назад мы пошли против течения, выпустив этот альбом, и сегодня мы делаем это снова. Ничто не звучит так, как этот альбом, и я горжусь этим. "Get What You Deserve" был, есть и всегда будет звуком чистого неповиновения. Лично мой любимый альбом SODOM!»







