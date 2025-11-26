25 ноя 2025



Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом



Группа SEPULTURA определилась с финальным европейским концертом — оно пройдет девятого августа на 3Arena в Ирландии.



«Дублин! Мы не могли бы придумать лучшего места для нашего последнего европейского концерта, чем в вашем прекрасном городе, и то, что к нам присоединятся наши друзья из BIOHAZARD, MALEVOLENCE, SACRED REICH и CRYPTA, сделает это событие незабываемым. Увидимся в августе следующего года!»











