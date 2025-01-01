сегодня



BOBBY GUSTAFSON о перспективах PAINWARD



BOBBY GUSTAFSON в недавнем интервью поговорил о том, как идут дела у его проекта PAINWARD:



«В прошлом году я записал небольшой мини-альбом с SATANS TAINT, и это было просто для развлечения. Так что я собираюсь избавиться от этого. И я пишу песни с тех пор, как [ушел] из VIO-LENCE, а это было три года назад. Так что у меня есть совместные песни. [Я] просто пытаюсь найти подходящих парней. Я работаю с [гитаристом] Dave Orman из NASTY SAVAGE. С ним я проработал дольше всех. И в последнее время, я думаю, я встречаюсь с [бывшими участниками OVERKILL, FLOTSAM И JETSAM, а также нынешним барабанщиком SHADOWS FALL и CATEGORY 7] Jason Bittner. Он кажется отличным парнем. Я просто обратился к нему. Я никогда не был с ним знаком до этого, и обратился к нему после того, как узнал, что он тоже ушел из OVERKILL. И я просто хотел убедиться, что он будет тем, кем должен быть. В итоге мы стали друзьями. Мы продолжали общаться. У меня есть четыре песни, которые я ему отправил. У него есть одна песня, в которой он сыграл на барабанах. Когда он закончит работу над CATEGORY 7 с Bush'ом, он вернется и поработает над остальными песнями, а остальное постарается свести воедино».



Bobby также сообщил, что он все еще находится в процессе подбора полного состава для PAINWARD.



«У меня есть пара басистов, которые постоянно работают. Я провел большую предварительную подготовку с моим обычным барабанщиком Jim McCourt. Он помог нам с записью песен. Но, я думаю, мы попытаемся найти вокалиста, как только у нас будет это демо. Все эти песни, они писались уже некоторое время, и они по-прежнему сильны. Мне они все еще нравятся. Но я продолжаю сочинять, просто на случай, если произойдет что-то волшебное».



На вопрос, думает ли он, что 2026 год станет годом, когда мы получим первую музыку от PAINWARD, он ответил:



«Да, я надеюсь, потому что я реально хотел, чтобы это был 25-й год, но этот год уже прошел. Все зависит от Jason'a и его доступности. У меня есть песни. Он еще не все услышал, так что я попробую с ним поговорить и скажу: "Эй, это все песни, которые у меня есть. Если вам понравятся эти 10 песен, или если какая-то из них вам не понравится, мы возьмем другую". У меня есть целый список песен, и это для меня что-то новенькое, потому что раньше я просто писал, потому что у нас не было времени в тот самый день. Я написал то, что вошло в альбомы, и на этом все. На самом деле там было не так уж много лишнего. Но сейчас я пишу много и сейчас выбираю из них лучшее. Так что, как только он закончит с этим материалом, займется этими песнями вместе со мной, мы сможем попробовать найти вокалиста для этих четырех песен. Если все получится достаточно быстро, в начале года, то, возможно, к концу 26-го у нас что-нибудь выйдет».











+1 -0



просмотров: 100

