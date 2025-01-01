сегодня



Вокалист DEATH ANGEL: «Пройдет определенное время, прежде чем выйдет новый альбом»



MARK OSEGUEDA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у DEATH ANGEL планы относительно нового альбома:



«У нас есть еще кое-что записанное, что мы собираемся выпустить. Но сейчас мы также пишем материал для полноформатного альбома. У нас нет запланированного студийного времени для его записи. Мы все еще сочиняем и записываем несколько демо-версий. Так что пройдет довольно много времени, прежде чем выйдет новый полноформатный альбом. Но мы выпустим пару песен то тут, то там. Однако полноформатный альбом определенно выйдет в будущем, это точно».



На вопрос о том, когда фанаты могут ожидать выхода следующего альбома DEATH ANGEL, он ответил:



«Да, конечно, это будет нескоро, потому что у нас впереди гастроли, и нам еще нужно кое-что написать и записать демо-версии альбома. Я к тому, что если уж на то пошло, то самое раннее — в конце 2026 года».







