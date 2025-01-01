Arts
Новое видео SHIRAZ LANE



zoom
Bullsh!t, новое видео SHIRAZ LANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “In Vertigo”:

1. Stone Cold Lover
2. Dangerous
3. The Ray Of Light
4. Live A Little More
5. Babylon
6. Plastic Heart
7. Sayonara Love
8. Bullsh!t
9. Come Alive
10. Brand New Day






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
