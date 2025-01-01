сегодня



Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE



В эту Черную пятницу Lugz выпустит официально лицензированную капсульную коллекцию обуви с ограниченным тиражом совместно с Оззи Осборном. Релиз, в котором представлены ключевые стили Lugz , который разрабатывался до безвременной кончины иконы музыки, будет доступен исключительно на Lugz.com , а также на сайтах Оззи по продаже товаров в США и Европе.



The Cypress II Metal Boot будут продаваться по цене в $90. The Bark At The Moon Drifter Boot по цене в $80. Bats и Blizzard Of Ozz Joints canvas sneakers по цене в $60.















+0 -0



просмотров: 100

