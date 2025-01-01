Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 26
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Новости
*

Agnostic Front

*



27 ноя 2025 : Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Стриминг нанес урон независимым музыкантам»

7 ноя 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

5 ноя 2025 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мне заметно лучше!»

14 окт 2025 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

23 сен 2025 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

25 дек 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT начинают запись зимой

13 дек 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Когда я узнал о диагнозе, я не хотел ни с кем говорить»

16 окт 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT вспоминает ранние годы

23 июл 2024 : 		 AGNOSTIC FRONT: «Мы пишем для тех, кто хочет услышать новое»

16 апр 2024 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT готовит биографию

5 янв 2024 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы делаем всё от души, и люди это ощущают»

21 июн 2023 : 		 Гитарист AGNOSTIC FRONT: «Пенсия? Какая пенсия?!»

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AGNOSTIC FRONT

14 фев 2022 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT — о проблемах со здоровьем

15 окт 2021 : 		 AGNOSTIC FRONT — о состоянии вокалиста

5 окт 2021 : 		 Вокалисту AGNOSTIC FRONT провели новую операцию

14 сен 2021 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT чист

31 окт 2020 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

6 окт 2020 : 		 Пострадавший от стейждайвера на шоу AGNOSTIC FRONT получил два миллиона

11 авг 2020 : 		 Умер бывший басист AGNOSTIC FRONT

19 май 2020 : 		 Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Мы не знаем, когда поедем в тур»

25 янв 2020 : 		 Новый релиз AGNOSTIC FRONT выйдет весной

4 дек 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

26 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT

3 ноя 2019 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

27 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома AGNOSTIC FRONT
Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Стриминг нанес урон независимым музыкантам»



В рамках недавней беседы с вокалистом AGNOSTIC FRONT, Roger Miret поговорил о том, как потоковое вещание произвело революцию в том, как люди получают доступ к музыке, но также создало значительные финансовые проблемы для независимых и небольших исполнителей:

«Многие люди не понимают, например, Spotify и все такое прочее… Либо ты с этим согласен, либо нет. А если ты с этим не согласен, то тебя загоняют в угол. Но они это знают. Музыкантов обворовывают самым ужасным образом. На этом все генеральные директора зарабатывают деньги. Они не создают музыку. Они просто придумали, как всех обобрать до нитки. Кроме того, у вас есть и другие гигантские агентства, которые делают то же самое, взламывая сумасшедшие цены на обычные билеты. Ты хочешь пойти на концерт группы, и это стоит 15-20 долларов, а к тому времени, как ты получишь билет, ты уже заплатил 38 долларов — надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки . То, что они делают, просто дико. И группы ничего этого не получают, поверьте мне. Нам [платят] исходя из того, сколько вы заплатите за билет — 15 или 20 долларов, неважно. Ко всему прочему, кто-то зарабатывает... Где-то есть шестой участник группы, о котором вы даже не знаете. Это не прекращается. Это продолжается, и это монополизация всей музыкальной индустрии, абсолютно всего. И это начинает распространяться и на Европу. Многие из этих компаний сейчас являются крупными в Европе. Они захватывают клубы. Это все равно что захватывать популярные кофейни, места, где играют популярные музыкальные группы, и они захватывают их, развращают и делают то же самое. И это немного печально. Оставьте музыку в покое. Оставьте музыкантов в покое. Оставьте людей в покое. Вместо того, чтобы брать с них еще 18 долларов, позвольте им взять эти деньги, чтобы они могли купить футболку, поддержать группу и получить в конце концерта что-то, что они действительно любят, на память. Не корешок билета, который стоит 38 долларов. Как насчет футболки?

Группы живут за счет дешевого товара [одежда, головные уборы, сумки]. Я буду честен с вами, как участник коллектива. Если бы не это, я даже не знаю, чтобы я... Вот насколько все плохо. В то же время, не позволяйте мне относиться к этому негативно. И мы даже не одна из самых известных групп. Я только что видел [Ширли Мэнсон] из GARBAGE, она выступала с яркой речью в Денвере. Она боится, что не захочет возвращаться, потому что ей надоело обманывать людей из-за Live Nation. Она сказала, что ее группа зарабатывает в среднем 38 долларов в месяц на Spotify и тому подобном. Это просто дико. То, что они делают, — это дико. Но когда-нибудь все прекратится».




просмотров: 98

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
