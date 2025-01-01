сегодня



Вокалист AGNOSTIC FRONT: «Стриминг нанес урон независимым музыкантам»



В рамках недавней беседы с вокалистом AGNOSTIC FRONT, Roger Miret поговорил о том, как потоковое вещание произвело революцию в том, как люди получают доступ к музыке, но также создало значительные финансовые проблемы для независимых и небольших исполнителей:



«Многие люди не понимают, например, Spotify и все такое прочее… Либо ты с этим согласен, либо нет. А если ты с этим не согласен, то тебя загоняют в угол. Но они это знают. Музыкантов обворовывают самым ужасным образом. На этом все генеральные директора зарабатывают деньги. Они не создают музыку. Они просто придумали, как всех обобрать до нитки. Кроме того, у вас есть и другие гигантские агентства, которые делают то же самое, взламывая сумасшедшие цены на обычные билеты. Ты хочешь пойти на концерт группы, и это стоит 15-20 долларов, а к тому времени, как ты получишь билет, ты уже заплатил 38 долларов — надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки плюс надбавки . То, что они делают, просто дико. И группы ничего этого не получают, поверьте мне. Нам [платят] исходя из того, сколько вы заплатите за билет — 15 или 20 долларов, неважно. Ко всему прочему, кто-то зарабатывает... Где-то есть шестой участник группы, о котором вы даже не знаете. Это не прекращается. Это продолжается, и это монополизация всей музыкальной индустрии, абсолютно всего. И это начинает распространяться и на Европу. Многие из этих компаний сейчас являются крупными в Европе. Они захватывают клубы. Это все равно что захватывать популярные кофейни, места, где играют популярные музыкальные группы, и они захватывают их, развращают и делают то же самое. И это немного печально. Оставьте музыку в покое. Оставьте музыкантов в покое. Оставьте людей в покое. Вместо того, чтобы брать с них еще 18 долларов, позвольте им взять эти деньги, чтобы они могли купить футболку, поддержать группу и получить в конце концерта что-то, что они действительно любят, на память. Не корешок билета, который стоит 38 долларов. Как насчет футболки?



Группы живут за счет дешевого товара [одежда, головные уборы, сумки]. Я буду честен с вами, как участник коллектива. Если бы не это, я даже не знаю, чтобы я... Вот насколько все плохо. В то же время, не позволяйте мне относиться к этому негативно. И мы даже не одна из самых известных групп. Я только что видел [Ширли Мэнсон] из GARBAGE, она выступала с яркой речью в Денвере. Она боится, что не захочет возвращаться, потому что ей надоело обманывать людей из-за Live Nation. Она сказала, что ее группа зарабатывает в среднем 38 долларов в месяц на Spotify и тому подобном. Это просто дико. То, что они делают, — это дико. Но когда-нибудь все прекратится».







+0 -0



просмотров: 98

