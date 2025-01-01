Arts
Новости
26 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграли Act III

11 ноя 2025 : 		 Стоит ли ждать новый DEATH ANGEL в 2026?

7 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

2 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

14 окт 2025 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91»

22 июл 2025 : 		 DEATH ANGEL должны быть успешнее!

15 июл 2025 : 		 Винил DEATH ANGEL выйдет осенью

21 июн 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»

1 май 2025 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

29 апр 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграют Act III

11 янв 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»

8 дек 2024 : 		 DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King

15 окт 2024 : 		 Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой

24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

15 авг 2024 : 		 DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»

24 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL не против двойни

1 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL готовы к студии

3 июн 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING

13 апр 2024 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

6 апр 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о чуть не умершем барабанщике

27 мар 2024 : 		 DEATH ANGEL продолжат работать над альбомом без вокалиста

13 мар 2024 : 		 Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?

7 мар 2024 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом

28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

12 янв 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA
DEATH ANGEL целиком сыграли Act III



Видео с "репетиционного" шоу DEATH ANGEL, которое состоялось 24 ноября в Affliction HQ, Seal Beach, California, в рамках которого группа целиком отыграли альбом Act III, доступно ниже.






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
