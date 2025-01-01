Arts
Новости
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 44
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 24
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 23
Новая песня ULVER 17
Новое видео CLAWFINGER 13
26 ноя 2025 : 		 Новое видео EXTREME

29 окт 2025 : 		 Как гитарист EXTREME попал на прощальное шоу BLACK SABBATH

29 сен 2025 : 		 Вокалист EXTREME записал песню к фильму о Рейгане

17 сен 2025 : 		 Новое видео EXTREME

5 авг 2025 : 		 EXTREME почтили память Оззи

4 ноя 2024 : 		 Новое видео EXTREME

6 окт 2024 : 		 EXTREME исполнили VAN HALEN

19 сен 2024 : 		 Новое видео EXTREME

14 июн 2024 : 		 Новое видео EXTREME

22 май 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»

1 апр 2024 : 		 Гитарист EXTREME продал дом

22 ноя 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 ноя 2023 : 		 Гитарист EXTREME продает дом

13 окт 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 окт 2023 : 		 Гитарист EXTREME даёт совет молодым

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

23 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»

14 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»

4 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»

1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

25 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

23 авг 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

22 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

16 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

13 авг 2023 : 		 Видео с выступления EXTREME
Новое видео EXTREME



"Here's To The Losers", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Six", выпущенного в июне 2023 года




просмотров: 83

