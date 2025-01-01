×
Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»
44
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
24
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
23
Новая песня ULVER
17
Новое видео CLAWFINGER
13
Extreme
США
Hard Rock
Heavy Metal
Funk Metal
http://extreme-band.com
Myspace:
http://www.myspace.com/extreme
26 ноя 2025
:
Новое видео EXTREME
29 окт 2025
:
Как гитарист EXTREME попал на прощальное шоу BLACK SABBATH
29 сен 2025
:
Вокалист EXTREME записал песню к фильму о Рейгане
17 сен 2025
:
Новое видео EXTREME
5 авг 2025
:
EXTREME почтили память Оззи
4 ноя 2024
:
Новое видео EXTREME
6 окт 2024
:
EXTREME исполнили VAN HALEN
19 сен 2024
:
Новое видео EXTREME
14 июн 2024
:
Новое видео EXTREME
22 май 2024
:
Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»
1 апр 2024
:
Гитарист EXTREME продал дом
22 ноя 2023
:
Новое видео группы EXTREME
5 ноя 2023
:
Гитарист EXTREME продает дом
13 окт 2023
:
Новое видео группы EXTREME
5 окт 2023
:
Гитарист EXTREME даёт совет молодым
25 сен 2023
:
Видео полного выступления EXTREME
23 сен 2023
:
Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»
14 сен 2023
:
Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»
4 сен 2023
:
Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»
1 сен 2023
:
Новое видео EXTREME
27 авг 2023
:
Новое видео EXTREME
25 авг 2023
:
Новое видео EXTREME
23 авг 2023
:
Видео полного выступления EXTREME
22 авг 2023
:
Новое видео EXTREME
16 авг 2023
:
Новое видео EXTREME
13 авг 2023
:
Видео с выступления EXTREME
31 июл 2023
:
Гитарист EXTREME: «Мне бы следовало завалить»
28 июл 2023
:
Гитарист EXTREME о подкладках: «Не нравится — иди на...»
26 июл 2023
:
Новое видео EXTREME
6 июл 2023
:
Гитарист EXTREME: «Успех альбома закономерен»
18 июн 2023
:
Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов
15 июн 2023
:
MATEUS ASATO присоединился на сцене к EXTREME
1 июн 2023
:
Новая песня EXTREME
15 май 2023
:
Видео полного выступления EXTREME
3 май 2023
:
Гитарист EXTREME сыграл новую песню
27 апр 2023
:
Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»
19 апр 2023
:
Новые клипы EXTREME
2 мар 2023
:
Новое видео EXTREME
14 фев 2023
:
Гитарист EXTREME выступил с Рианной
29 янв 2022
:
Гитарист EXTREME работает над двумя проектами
16 июл 2021
:
Гитарист EXTREME исполнил песню RADIOHEAD
14 июн 2021
:
EXTREME близки к подписанию контракта
23 апр 2021
:
Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»
17 мар 2021
:
У EXTREME готов новый альбом
15 авг 2020
:
Гитарист EXTREME — о своих первых
13 апр 2020
:
Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста
28 фев 2020
:
Альбом EXTREME почти готов
4 июл 2019
:
Видео с выступления EXTREME
29 ноя 2018
:
EXTREME завершают работу над альбомом
11 дек 2017
:
Видео с выступления EXTREME
23 ноя 2017
:
Видео с выступления EXTREME
26 июн 2017
:
NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME
31 янв 2017
:
Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»
29 янв 2017
:
Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома
30 ноя 2016
:
GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME
21 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD EXTREME
14 окт 2016
:
Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»
9 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD EXTREME
4 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD EXTREME
30 сен 2016
:
Фрагмент нового DVD EXTREME
22 сен 2016
:
Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME
20 сен 2016
:
Трейлер нового релиза EXTREME
13 сен 2016
:
У EXTREME есть 17 песен
26 июл 2016
:
Концертный релиз EXTREME выйдет осенью
24 апр 2016
:
Гитарист EXTREME почтил память Принса
4 июл 2015
:
Видео с выступления EXTREME
17 июн 2015
:
Гитарист EXTREME о версии их хита от JIMMY FALLON'a и JACK'a BLACK'a
20 май 2015
:
EXTREME начнут запись осенью
19 май 2015
:
EXTREME планируют съемку DVD
6 май 2015
:
JIMMY FALLON, JACK BLACK исполняют EXTREME
8 дек 2014
:
Переиздание EXTREME в январе
26 сен 2014
:
Видео племянницы гитариста EXTREME
24 июн 2014
:
EXTREME «должны доделать» новый альбом до конца этого года
27 апр 2014
:
Видео с выступления EXTREME
5 дек 2013
:
Гитарист EXTREME исполнил хит EXTREME в программе "Голос"
4 ноя 2013
:
Басист EXTREME собирает деньги на выпуск сольного альбома
23 май 2013
:
Гитарист EXTREME купил дом за 2,15 миллиона долларов
2 авг 2012
:
Гитарист EXTREME надеется начать работу над новым альбомом в этом году
24 апр 2012
:
EXTREME на Первом Канале
1 мар 2012
:
EXTREME исполнят полностью альбом 'Pornograffitti' в Японии
19 мар 2011
:
EXTREME "шокированы и опустошены" последствиями землетрясения и цунами
13 авг 2010
:
Вокалист EXTREME написал песню для фильма
22 июл 2010
:
Новое видео EXTREME
29 апр 2010
:
Новое видео EXTREME
12 апр 2010
:
Превью нового DVD EXTREME
10 апр 2010
:
Гитарист EXTREME выступил вместе с RIHANNA
18 фев 2010
:
Трейлер нового DVD EXTREME
12 янв 2010
:
EXTREME выпустят концертный DVD/CD
13 авг 2009
:
EXTREME выпустят шоу в Бостоне на DVD
25 июл 2008
:
Новая песня от EXTREME
27 ноя 2007
:
EXTREME планируют запись альбома и мировое турне
8 июн 2006
:
EXTREME выпустят архивный DVD
13 апр 2006
:
EXTREME тряхнут стариной
21 апр 2005
:
Nuno Bettencourt извиняется по поводу отмены мастер-класса в Москве
сегодня
Новое видео EXTREME
"Here's To The Losers", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Six", выпущенного в июне 2023 года
просмотров: 83
Сообщений нет