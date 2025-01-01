×
The Rods
США
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.therods.com
Myspace:
http://www.myspace.com/therodsofficialsite
Facebook:
https://www.facebook.com/therods80s
26 ноя 2025
:
Новое видео THE RODS
10 окт 2025
:
Новое видео THE RODS
16 авг 2025
:
Новый альбом THE RODS выйдет осенью
3 апр 2024
:
Видео с текстом от THE RODS
20 дек 2023
:
Новое видео THE RODS
29 ноя 2023
:
Новое видео THE RODS
10 ноя 2023
:
Новое видео THE RODS
27 апр 2023
:
Концертный релиз от THE RODS
19 июл 2022
:
THE RODS планируют выпустить новый альбом
2 янв 2022
:
Бокс-сет THE RODS выйдет зимой
17 дек 2020
:
THE RODS отмечают юбилей
11 май 2020
:
Новое видео барабанщика THE RODS
28 мар 2020
:
Новый состав THE RODS
20 авг 2019
:
Барабанщик THE RODS получит награду за достижения
4 май 2019
:
Видео с текстом от THE RODS
11 апр 2019
:
Новый альбом THE RODS выйдет летом
23 июн 2017
:
ROSS THE BOSS присоединился на сцене к THE RODS
10 мар 2017
:
THE RODS на STEAMHAMMER/SPV
16 дек 2015
:
THE RODS перезаписали трек для переиздания
4 июн 2015
:
THE RODS и VERONICA FREEMAN исполняют BLACK SABBATH
14 май 2015
:
Вокалистка BENEDICTUM на новом сингле THE RODS
27 апр 2015
:
Вокалистка BENEDICTUM исполняет DIO с THE RODS
1 ноя 2013
:
THE RODS выпустят сингл
11 апр 2011
:
Новый альбом THE RODS выйдет в мае
сегодня
Новое видео THE RODS
Tears for the Innocent, новое видео THE RODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Wild Dogs Unchained”:
“Eyes Of A Dreamer”
“Rock And Roll Fever”
“Mirror Mirror”
“Tears For The Innocent”
“Wild Dogs Unchained”
“Time To Rock”
“Run Run Run”
“World On Fire”
“Make Me A Believer”
“Hurricane”
просмотров: 136
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Сообщений нет