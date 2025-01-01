Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 44
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 24
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 23
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 44
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 24
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 23
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

The Rods

*



26 ноя 2025 : 		 Новое видео THE RODS

10 окт 2025 : 		 Новое видео THE RODS

16 авг 2025 : 		 Новый альбом THE RODS выйдет осенью

3 апр 2024 : 		 Видео с текстом от THE RODS

20 дек 2023 : 		 Новое видео THE RODS

29 ноя 2023 : 		 Новое видео THE RODS

10 ноя 2023 : 		 Новое видео THE RODS

27 апр 2023 : 		 Концертный релиз от THE RODS

19 июл 2022 : 		 THE RODS планируют выпустить новый альбом

2 янв 2022 : 		 Бокс-сет THE RODS выйдет зимой

17 дек 2020 : 		 THE RODS отмечают юбилей

11 май 2020 : 		 Новое видео барабанщика THE RODS

28 мар 2020 : 		 Новый состав THE RODS

20 авг 2019 : 		 Барабанщик THE RODS получит награду за достижения

4 май 2019 : 		 Видео с текстом от THE RODS

11 апр 2019 : 		 Новый альбом THE RODS выйдет летом

23 июн 2017 : 		 ROSS THE BOSS присоединился на сцене к THE RODS

10 мар 2017 : 		 THE RODS на STEAMHAMMER/SPV

16 дек 2015 : 		 THE RODS перезаписали трек для переиздания

4 июн 2015 : 		 THE RODS и VERONICA FREEMAN исполняют BLACK SABBATH

14 май 2015 : 		 Вокалистка BENEDICTUM на новом сингле THE RODS

27 апр 2015 : 		 Вокалистка BENEDICTUM исполняет DIO с THE RODS

1 ноя 2013 : 		 THE RODS выпустят сингл

11 апр 2011 : 		 Новый альбом THE RODS выйдет в мае
| - |

|||| сегодня

Новое видео THE RODS



zoom
Tears for the Innocent, новое видео THE RODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Wild Dogs Unchained”:

“Eyes Of A Dreamer”
“Rock And Roll Fever”
“Mirror Mirror”
“Tears For The Innocent”
“Wild Dogs Unchained”
“Time To Rock”
“Run Run Run”
“World On Fire”
“Make Me A Believer”
“Hurricane”






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 136

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом